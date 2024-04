Dreame Pocket: phon tascabile 3-in-1 che non rinuncia alla potenza

Quando si legge il marchio Dreame viene facile pensare a prodotti come robot aspirapolvere e scope elettriche ma non tutti sanno che il brand in questione produce anche asciugacapelli di alta qualità. Oggi, infatti, parliamo del Dreame Pocket: il nuovo phon tascabile 3-in-1, pensato per la cura dei capelli quando si è lontani da casa.

Il Dreame Pocket presenta un peso di 300g e, grazie alla sua struttura pieghevole, può essere riposto nella custodia da viaggio per una maggiore portabilità. Il phon è dotato di due bocchette: