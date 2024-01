DreameBot X40 Ultra è il robot aspirapolvere che non ha paura di niente, neanche dei capelli

A introdurre quest'ultima novità è stata Dreame con il suo completissimo DreameBot X 40 Ultra , destinato al mercato europeo e in grado di superare per caratteristiche il già impressionante DreameBot X30 Ultra che abbiamo incontrato qualche giorno fa .

DreameBot X40 Ultra è infatti caratterizzato da una potenza di aspirazione di ben 10.500Pa (rispetto ai 8,300Pa di DreameBot X30 Ultra), a cui si aggiungono l'inedita tecnologia MopExtend 2.0, una funzione che permette al robot di estendere un "braccio" per pulire anche le aree più difficili da raggiungere, come sotto i mobili e gli angoli.

Questa funzione non consente solo di eseguire una pulizia regolare del bordo, ma può anche oscillare il braccio robotico per estendere il panno in un luogo più profondo per la pulizia delle fessure sotto i mobili, con la possibilità di effettuare una pulizia a 360 gradi per gli angoli di tavoli e sedie.

Ma Dreame non si è fermata qui, è per risolvere il problema dei capelli aggrovigliati e dei peli degli animali domestici ha anche aggiornato TriCut Brush 2.0, una funzione che utilizza un vero e proprio rasoio per tagliarli e raccoglierli come detriti normali.