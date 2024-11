Torna droidcon Italy: la due giorni dedicata al mondo Android sarà a Milano con oltre 600 partecipanti

Il 29 e 30 novembre 2024 si terrà a Milano, in via Tortona, l'evento italiano più atteso dagli sviluppatori Android, che negli anni è diventando un vero e proprio punto di riferimento per professionisti e appassionati delle tecnologie mobile di Google.

In questa edizione 2024 tra l'altro ci saranno due stage: uno dedicato ad Android e uno a Flutter, il framework open-source sviluppato da Google, progettato per creare applicazioni multi-piattaforma con un singolo codice sorgente.