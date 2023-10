I droni di Amazon in Italia: le consegne Prime Air in arrivo nel 2024

Amazon ha infatti annunciato ufficialmente che le consegne con i droni arriveranno ufficialmente in Italia il prossimo anno. La nuova modalità di consegna si chiama Prime Air , e ha già debuttato in località specifiche degli Stati Uniti.

Amazon non ha bisogno di presentazioni, visto che ormai in tutto il mondo il colosso dell'e-commerce risulta diffusissimo. Ma all'orizzonte l'azienda di Jeff Bezos ha una grossa novità da introdurre, la quale riguarda da vicino il nostro paese .

E nell'annunciare questa rilevante novità per il nostro paese, Amazon ci fornisce anche un assaggio del suo nuovo drone, ovvero di quello che potrebbe consegnare i vostri ordini futuri. Il drone si chiama MK30 ed è il frutto di anni di test e prototipi realizzati dal team Prime Air allocato in Amazon proprio per lo sviluppo di un drone per le consegne.

Il drone è dotato di sensori per il rilevamento di persone, animali e ostacoli, e sarà in grado di resistere anche alle intemperie. Rispetto alla generazione precedente di drone usato da Amazon, questo MK30 avrà un'autonomia doppia.