Basta furbetti: il piano Dropbox Advanced non sarà più illimitato

Il piano Advanced di Dropbox non è più illimitato, ma ha ora un tetto, e se cercate un colpevole rivolgetevi a chi compie operazioni di mining di criptovalute o comunque comportamenti scorretti come la rivendita dello spazio (a proposito, sapete come gestire cartelle e condivisioni sulla piattaforma?).

Lo afferma la stessa azienda in un comunicato ufficiale dove si spiega che il piano, introdotto per aiutare gli utenti business a far crescere la propria attività, negli ultimi mesi è stato sempre più utilizzato per una serie di attività scorrette, con utenti che "consumano migliaia di volte più spazio rispetto agli utenti business reali, rischiando di creare un'esperienza non affidabile per tutti".

Secondo Dropbox, queste entità "acquistavano i piani Advanced non per gestire un'azienda o un'organizzazione, ma invece per scopi come il mining di criptovalute e Chia, per individui non correlati che raggruppano lo spazio per casi d'uso personali o persino in alcuni per la rivendita dello spazio".