Dropbox lancia nuovi strumenti AI e tre piani di abbonamento

Dropbox Dash, invece, è una funzionalità in versione beta che garantisce una ricerca universale tramite l'intelligenza artificiale. In particolare, gli utenti potranno cercare le app ed i contenuti in un'unica barra di ricerca. Dropbox AI, invece, ovvero lo strumento basato sull'intelligenza artificiale generativa introdotto a giugno e che ha il compito di rispondere a domande e di riepilogare file di grandi dimensioni, è stato ampliato: in questo modo, gli utenti potranno fare domande e ottenere riepiloghi di file in maniera più puntuale.