DuckDuckGo Privacy Pro: ecco l'abbonamento 3 in 1 con tanto di VPN

Tre servizi per la privacy online a 9,99 dollari al mese, per ora solo negli Stati Uniti

DuckDuckGo, l'azienda di motori di ricerca incentrati sulla privacy, ha presentato un nuovo abbonamento per chi desidera accedere ad un livello di protezione superiore. Parliamo di DuckDuckGo Privacy Pro, pacchetto 3 in 1 che comprende una VPN, la rimozione di informazioni personali dal web e un servizio di aiuto per i furti di identità (date uno sguardo anche alla nostra guida con i migliori antivirus). PrivacyPro è il primo servizio a pagamento dell'azienda, la quale ne attribuisce il costo alle ''risorse significativamente maggiori" che servono per offrire un servizio VPN. Nonostante questo, la classica offerta di prodotti (come il browser) resta accessibile gratuitamente. Vediamo nel particolare i servizi offerti dall'abbonamento Privacy Pro.

VPN

Questa VPN, creata e gestita da DuckDuckGo senza un provider esterno, protegge la connessione Internet su un massimo di cinque dispositivi contemporaneamente e senza registrazione. L'azienda afferma che la VPN crittografa la connessione Internet per tutti i browser e le app sul dispositivo, impossibilitando anche il provider di servizi Internet (ISP) nel vedere il traffico online. Non è necessario avere un'applicazione separata, ma basterà installare la VPN direttamente nel browser DuckDuckGo. Attualmente i server VPN sono presenti negli Stati Uniti, Europa e Canada ma ne arriveranno altri più avanti. L'azienda sottolinea inoltre la propria politica sulla privacy che comprende il non registrare né archiviare i dati che possono collegare l'utente alla sua attività online o ad altri servizi DuckDuckGo, come la ricerca.

Rimozione delle informazioni personali

Come si intuisce dal nome, il servizio permette la rimozione delle informazioni personali (come il nome o l'indirizzo di casa) dai siti dei broker di dati. Questi raccolgono le informazioni da registri locali e federali, forum pubblici come i social media e persino da altri intermediari e li rendono disponibili online. DuckDuckGo spiega: "Effettuiamo la scansione di dozzine di questi siti per cercare le tue informazioni e, se trovate, ne chiediamo la rimozione, gestendo anche le email di conferma''. L'azienda, inoltre, afferma di aver acquisito il servizio di rimozione dati Removaly nel 2022, per tenere fede ai propri standard sulla privacy.

Ripristino del furto di identità

Questo servizio è reso possibile grazie alla collaborazione con Iris Powered by Generali, una delle più antiche aziende specializzate in furti d'identità negli Stati Uniti. I consulenti di Iris sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno per aiutare gli utenti a risolvere svariati problemi come: cancellare e sostituire documenti importanti, informare gli assicuratori sanitari di eventuali richieste fraudolente, congelare il loro rapporto di credito e altro ancora.