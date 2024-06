C'è un nuovo modo per accedere ai chatbot AI, gratis e privato

Ora la società ha annunciato che la sua chat AI integrata è uscita dalla beta ed è disponibile per tutti gli utenti . Scopriamo come funziona.

Se amate la privacy, sicuramente conoscerete DuckDuckGo, un motore di ricerca (e browser) che negli ultimi anni è diventato sempre più popolare per la sua attenzione verso questo aspetto (a proposito, sapete come impostare il browser predefinito in Windows 11 ?).

Scegliete tra quattro modelli, tutti gratis e privati, ma con un limite

La Chat AI di DuckDuckGo è, secondo l'annuncio dell'azienda, un modo anonimo per accedere a popolari chatbot AI come GPT 3.5 Turbo di Open AI, Claude 3 Haiku di Anthropic e due modelli open source (Meta Llama 3 e Mixtral 8x7B di Mistral).

DuckDuckGo promette che questo è solo l'inizio e che stanno già lavorando a dei miglioramenti, con l'aggiunta di più modelli IA e per l'accesso anche dal browser dell'azienda.

Le chat, ovviamente, sono private e rese anonime, e DuckDuckGo garantisce che non vengono utilizzate per allenare i modelli di intelligenza artificiale.

Com'è possibile? DuckDuckGo ha ottenuto questo risultato chiamando i modelli di chat per gli utenti, e rimuovendo nel processo il loro indirizzo IP. In questo modo, i modelli vedranno l'indirizzo IP di DuckDuckGO, per far sì che le richieste sembrino provenire da loro.

All'interno della AI Chat, si può poi usare il pulsante Fire per cancellare la cronologia e ricominciare da zero. Inoltre DuckDuckGo non salva le chat. L'azienda ammette che i modelli potrebbero salvarle temporaneamente, ma non saranno associate agli utenti in quanto tutti i metadati vengono rimossi.

L'utilizzo delle chat è gratuito, ma c'è un limite giornaliero. Questo limite non è stato chiarito nell'annuncio, ma DuckDuckGo ha rivelato che stanno pensando a un piano a pagamento per l'accesso a limiti di utilizzo giornaliero più elevati e modelli più avanzati.

Infine, la chat AI di DuckDuckGo funziona anche nella ricerca privata.