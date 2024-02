Finalmente DuckDuckGo permetterà la sincronizzazione delle password

Il browser DuckDuckGo ha ricevuto una nuova funzione nota come "Sincronizzazione e backup". Si tratta di un'opzione che permette di conservare password, segnalibri e preferiti su tutti i dispositivi senza la necessità di creare un account. Tra l'altro, in linea con il suo obiettivo da sempre, il browser non raccoglierà i dati degli utenti visto che sono crittografati end-to-end.

In particolare, DuckDuckGo evidenzia che i dati dovrebbero sincronizzarsi "sulla maggior parte dei dispositivi Windows, Mac, Android e iPhone", incluso ciò che è stato importato da browser come Chrome. Per avviare la sincronizzazione occorrerà effettuare la scansione di un codice QR se si utilizza un dispositivo mobile oppure l'inserimento di un codice alfanumerico se si utilizza un computer. Secondo DuckDuckGo, sarà possibile anche impostare il backup e la sincronizzazione di un singolo dispositivo.