Due novità di Maps per i vostri prossimi viaggi

Google continua a curare Google Maps, la sua piattaforma globale per le mappe e la navigazione. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per Maps, con un paio di novità che si riveleranno utili nell'ambito dell'organizzazione dei viaggi. Google ha annunciato le novità per Maps tramite un post sul suo blog ufficiale, sottolineando come potrebbero significativamente migliorare l'organizzazione degli itinerari quando si programma un viaggio.

La prima novità introdotta da Maps invece riguarda la possibilità di personalizzare maggiormente gli elenchi. Gli elenchi sono liste di luoghi, di qualsiasi tipo, che possono essere creati da tutti gli utenti per organizzare viaggi e itinerari in una determinata zona. Con il nuovo aggiornamento sarà possibile personalizzare l'ordine dei luoghi aggiunti all'elenco. In questo modo sarà possibile, ad esempio, organizzare l'elenco in ordine cronologico in base all'itinerario che si intende seguire. Oltre a questo, arriva anche la possibilità di collegare ai luoghi aggiunti in elenco dei contenuti presenti su Maps, come ad esempio una recensione personale fatta recentemente.

La seconda novità arriva con l'intelligenza artificiale integrata in Maps per scoprire nuovi luoghi. Si tratta della possibilità di avere una rapida panoramica di ciò che caratterizzata uno specifico luogo, in base ai contenuti condivisi dagli altri utenti. Per ogni luogo quindi Maps mostrerà una carrellata di foto e recensioni, e anche estratti di recensioni, che rapidamente forniranno una panoramica sul luogo in questione. Per i ristoranti questa funzionalità dovrebbe rivelarsi molto utile visto che permetterà anche di dare automaticamente un nome alle foto dei piatti.