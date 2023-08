Due nuove funzionalità renderanno Google Keep più completo

Google Keep è sicuramente una delle migliori applicazioni per prendere appunti su Android. Difatti, è semplice da utilizzare e possiede molte delle funzionalità che desiderano gli utenti. Tuttavia, c'è ancora qualcosa che manca e per questo motivo Google ha provveduto a rilasciare un aggiornamento che introduce due nuove funzionalità: cronologia delle versioni ed il supporto alla formattazione del testo.

Cronologia delle versioni

Il colosso di Mountain View ha provveduto ad introdurre la funzione di cronologia delle versioni in Keep. In pratica, sarà possibile scaricare un file di testo delle versioni precedenti delle note/liste e vedere, così, le modifiche apportate nel tempo. Non mancano, però, dei limiti. Ad esempio, il file di testo non supporta le immagini e, inoltre, questa funzione è disponibile esclusivamente sul client web (dunque, ancora niente su Android ed iOS).