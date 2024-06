Dungeons & Dragons: svelati i nuovi Manuali del Giocatore 2024, del Dungeon Master e dei Mostri, tutti i dettagli

Wizards of the Coast ha finalmente svelato il Manuale del Giocatore 2024, il Manuale del Dungeon Master 2024 e il Manuale dei Mostri 2024 per Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo cartaceo più famoso e giocato al mondo. Sono passati 10 anni dall'arrivo della 5° edizione, meno in Italia visto che l'edizione tradotta da noi è sbarcata "solo" nel 2017. I nostalgici sempre nel 2024 possono mettere le mani addirittura sulle regole originali degli anni '70, ma tutti i nuovi giocatori e quelli che vogliono invece sperimentare qualcosa di nuovo, tra qualche mese potranno acquistare la loro copia dei manuali aggiornati. Grazie a Wizards of the Coast abbiamo potuto dare un primo sguardo in anteprima ai manuali in questione, e in questo articolo abbiamo raccolto alcune delle principali novità che accoglieranno nuovi e vecchi giocatori in questa nuova edizione.

Un nuovo punto di inizio

Forse avrete notato che non la stiamo definendo sesta edizione, né tanto meno quinta edizione rivisitata. Questo perché i nuovi manuali vogliono porsi come un "nuovo inizio" per il gioco di ruolo cartaceo, tant'è che alcune cose sono studiate nei minimi particolari per andare incontro anche a chi vuole approcciarsi per la prima volta a D&D. Se siete giocatori di vecchia data non storcete il naso: di novità ce n'è un bel po' anche per voi, e alla fine tutti i manuali base sono da sempre impostati per chi sa e per chi non sa, solo che quelli nuovi sono fatti meglio in tal senso.

Un Manuale del Giocatore ricreato da zero

All'arrivo dei nuovi manuali, che saranno comunque dilazionati fra di loro, non ci sarà anche un nuovo Starter Set come quello intitolato Draghi dell'Isola delle Tempeste di cui vi abbiamo parlato a fine 2022. Arriverà anche quello con calma nel 2025 (ce lo ha confermato WotC), ma nel frattempo il nuovo 2024 Player's handbook, meglio conosciuto da noi come Manuale del Giocatore 2024, saprà farne con facilità le veci. Il primissimo capitolo del nuovo manuale 2024 non sarà dedicato alla creazione del personaggio. No, si intitola molto semplicemente: Playing the game, ovvero banalmente "Giocare"! Il capitolo prepara il gruppo all'azione, proponendo esempi concreti di gioco e anche spiegando alcuni dei fondamenti, come banalmente la suddivisione fra giocatori e Dungeon Master. Non è assolutamente un capitolo da sottovalutare. Gli utenti più esperti potrebbero essere tentati di saltarlo a piè pari: nulla di più sbagliato. WotC ci ha confermato che sarà fondamentale anche per loro, visto che ci sono tutte le nuove regole condensate in un unico capitolo. Sì, avete letto bene.

Come avrete forse visto dalle immagini in galleria (se non lo avete ancora fatto guardatevele) il capitolo offre esempi concreti non solo sulle regole (nuove o modificate), ma anche sulle interazioni sociali fra i giocatori e il DM. Alla fine buona parte dell'esperienza di Dungeons & Dragons la fa anche l'interpretazione dei giocatori e del Dungeon Master, e fornire esempi ben organizzati e leggibili può essere di ispirazione per eventuali nuove leve.

Buona parte delle parole spese sui nuovi manuali sono state dedicate forse al secondo capitolo, dedicato alla Creazione dei Personaggi, e al terzo capitolo, quello dedicato alla Classi dei personaggi! Snoccioliamo subito un po' di numeri su quest'ultimo, così giusto per farvi venire un po' di hype. Se le classi sono rimaste più o meno le stesse (numericamente parlando sono 12), il numero delle sotto classi è notevolmente aumentato. Ce ne sono ben 48, il maggior numero mai pubblicato in un manuale; 15 di queste sono nuove di zecca, e 3 non sono mai apparse in nessun libro prima d'ora. Maghi e Chierici ne avranno un po' meno che in passato: nelle versioni precedenti ne avevano davvero tante, e in questa edizione 2024 WotC ha pensato di dare un po' più di spazio anche ad altre classi. Anzi, per essere precisi ogni classe avrà un totale di 4 sottoclassi, in modo che sia tutto il più equilibrato possibile. Con questo fra l'altro non vi stiamo dicendo che le classi base sono identiche al passato. Gli autori, anche in base ai feedback dei giocatori, hanno messo le mani un po' su tutto, e ci sono due classi nello specifico, Monaco e Ranger, che sono state ridisegnate da zero. Scordatevi pure tutte le regole passate, qui si ricomincia da capo. Perché proprio queste due? Erano quelle con il più basso indice di soddisfazione tra i giocatori. E sia chiaro una cosa: nulla vieta di usare le sottoclassi dei manuali degli anni scorsi, quelli basati sulla quinta edizione per intenderci. L'unica condizione è che devono essere sottoclassi che non appaiono nel nuovo manuale. In tal caso, le nuove regole sovrascrivono le vecchie.

Qui di seguito l'elenco completo delle classi e delle loro sottoclassi: Barbaro Berserk Wild Heart World Tree Zealot

Bardo Dance Glamour Lore Valor

Chierico Life Light Domain Trickery Domain War Domain

Druido Land Moon Sea Stars

Guerriero Battle Master Champion Eldritch Knight Psi Warrior

Monaco Mercy Shadow The Elements The Open Hand

Paladino Devotion Glory The Ancients Vengeance

Ranger Beast Master Fey Wanderer Gloom Stalker Hunter

Ladro Arcane Trickster Assassin Soulknife Thief

Stregone Aberrant Clockwork Draconic Sorcery Wild Magic

Warlock Archfey Patron Celestial Patron Fiend Patron Great Old One Patron

Mago Abjurer Diviner Evoker Illusionist



Ma creare un personaggio non significa solo scegliere una classe di riferimento. C'è da scegliere anche la specie, e in questa edizione il team responsabile ha posta molta enfasi anche su un altro particolare: il background del personaggio. Il libro offre tutta una serie di strumenti utili alla realizzazione di una storia convincente, che giustifichi eventuali nostri comportamenti in gioco. Il background poi influenzerà anche le statistiche del personaggio: ci saranno dei "perk" specifici, 75 in tutto, e i bonus alle abilità saranno personalizzabili dal personaggio. Se una specifica razza o un background particolare doneranno 3 punti bonus in altrettante abilità, sarete voi a decidere come distribuire questi punti, senza essere obbligati a distribuirli equamente. Il team si è poi sbilanciato anche su altre due sezioni. La parte dedicata alle magie farà la gioia degli spellcaster: ci sono 30 nuove magie, 27 ripensate completamente da zero e 162 alterate rispetto alle originali. Ci hanno "spoilerato" anche che sono state ripensate anche le magie di Cura, probabilmente anche in questo caso basandosi sui consigli dei giocatori. C'è poi la sezione dedicata alle Armi, meglio organizzata che in passato. E c'è una novità gameplay: le Weapon Mastery forniranno opzioni tattiche inedite in combattimento.

C'è un altro dettaglio importantissimo su cui è stata posta tanta enfasi che però, purtroppo, non possiamo mostrarvi. In fondo al Manuale del Giocatore 2024 ci sarà un nuovo Glossario delle Regole. Detta così suona noiosa, ma in realtà WotC lo ha riprogettato in modo da essere la sezione del libro che useremo maggiormente. Qui troveremo TUTTE le regole del gioco, con rimandi non solo al Manuale del Giocatore, ma eventualmente anche a quelli del Dungeon Master e dei Mostri.

Manuale del Dungeon Master 2024

Inutile dirvi a questo punto che anche questo manuale è stato riscritto e ripensato da zero. Sarà accessibile sia ai vecchi che ai nuovi Dungeon Master, e i primi tre capitoli, come era facile aspettarsi, saranno incentrati sulle basi, su cosa ci serve per gestire una sessione di gioco e su quelli che sono i consigli per diventare un Dungeon Master davvero al top. Il terzo capitolo sarà quello preferito dai DM sadici: una enciclopedia di trappole, rischi, effetti ambientali, malattie & altre nefandezze, il tutto organizzato alfabeticamente. Ma i capitoli forse più interessanti sono il quarto e il quinto. Il primo dei due è una guida illustrata alla creazione delle Avventure, suddivisa in 4 pratici passaggi con esempi concreti di ciò che c'è da fare.

Sul quinto a parlarne i responsabili del team presenti all'evento di presentazione a porte chiuse erano quasi emozionati. È una guida dedicata alla creazione di una Campagna intera. Si tratta di un qualcosa di estremamente ambizioso, difficile anche da mettere nero su bianco. Oltre ai 4 step nello stile del capitolo precedente, la sezione ospita un esempio vero e proprio di ambientazione da campagna. Non solo: è un setting che celebra i 50 anni di Dungeons & Dragons, e lo avevamo nominato proprio qualche giorno fa in relazione al saggio Dungeons & Dragons The Making of Original 1970-1977 D&D. Si tratta niente meno che di Greyhawk, l'ambientazione immaginata da Gygax negli anni 70! Il libro include la mappa completa della città di Greyhawk e anche dei suoi dintorni. La mappa stessa è a due facce: la seconda faccia include la mappa isometrica della città. Da un punto di vista testuale, ci sono tutte le informazioni necessarie per usare la città e la mappa del mondo di Greyhawk non solo per il modello di campagna descritto nel libro, ma anche per tutte le campagne future che vorrete creare. I creatori l'hanno definito un "sandbox full of toys" che si spera farà la gioia dei Dungeon Master. Inoltre il template della campagna in questione verrà usato da Wizards of the Coast come modello per tutte le campagne future di Dungeons & Dragons.

E il Manuale dei Mostri?

Su questo il team responsabile ha speso purtroppo pochissime parole, probabilmente anche perché è l'unico dei tre che dovremo attendere fino al 2025. Ci torniamo nel prossimo paragrafo. Ciò che sappiamo, oltre al fatto c'è un Beholder in copertina (e un illithid nella cover della versione Premium del manuale), è che include oltre 500 mostri. Un numero impressionante, reso ancora più importante da un altro numero: 75 di questi saranno nuovi di zecca. Fra questi ci saranno nuovi tipi di scheletri.

Quando usciranno?

Abbiamo per voi tre date: Manuale del Giocatore 2024 - 17 settembre 2024

Manuale del Dungeon Master 2024 - 11 novembre 2024

Manuale dei Mostri 2024 - 18 febbraio 2025 Come avrete forse intuito, si fa riferimento alle versioni in lingua originale dei manuali. Per quelle in italiano dovremo aspettare almeno il 2025.

Ci sono anche dei bonus per gli utenti che pre-ordineranno i manuali: un set esclusivo di dadi D&D Beyond con numeri color oro, un Digital Art Book intitolato Dragons of D&D e una miniatura di un drago d'oro che celebra i 50 anni di Dungeons & Dragons. Al momento però su Amazon non sembra essercene traccia. Possibile si tratti di qualcosa dedicato al suolo statunitense, appena ne sapremo di più aggiorneremo l'articolo.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.