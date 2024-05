I veri fan di D&D non vorranno lasciarsi sfuggire questo nuovo tomo celebrativo

Dungeons & Dragons: Vecna Eve of Ruin non è l'unico libro che in qualche modo celebra i 50 anni del gioco di ruolo cartaceo più famoso e giocato di sempre. Tra poco più di un paio di settimane arriva anche in Italia un tomo a dir poco speciale, pensato non solo per celebrare appunto l'importante anniversario di D&D, ma anche per permettere ai veri fan di dare una sbirciata a quello che potremmo chiamare un "enorme dietro le quinte" della realizzazione del gioco e dei suoi primi anni di vita. Segui SmartWorld su News

Dungeons & Dragons The Making of Original 1970-1977 D&D

Il nome è lungo e altisonante, ma ci sta tutto. Si chiama Dungeons & Dragons The Making of Original 1970-1977 D&D, ed è un vero e proprio tomo di oltre 500 pagine dedicato appunto al "making of" del gioco di ruolo cartaceo creato da Gary Gygax e Dave Arneson. La prima edizione venne pubblicata nel gennaio del 1974, ma il libro si concentra in realtà su un lasso di tempo che accoglie anni precedenti e successivi al traguardo in questione. Vediamo come prima cosa l'indice con i vari capitoli e i temi affrontati.

Il saggio in questione raccoglie una selezione di documenti rari e mai visti prima incentrati appunto sulle origini di D&D. La prima parte, come avrete visto dall'indice, è dedicato a tutto ciò che ha influenzato Gary Gigax. Tra i documenti ci sono anche le lettere mai pubblicate e che si scambiavano Gigax e Arneson prima del lancio della primissima versione. Si tratta di materiale originale a cui non è stato messo mano in alcun modo, e ogni documento riportato sul libro è accompagnato dal commento di una persona che viene considerata tra i più importanti storici del gioco, Jon Peterson. Molti dei documenti riportati sono di fatto scansioni del materiale battuto a macchina all'epoca dai due autori! Ovviamente c'è anche tantissimo materiale sulla prima versione del gioco, Original D&D, comprese le primissime bozze, i fac simile di tutte le prime stampe, i confronti con ciò che poi è stato davvero pubblicato e anche tanti approfondimenti relativi a ciò che caratterizzava il gioco all'epoca. Come si nota dall'indice, nella parte 2 del libro da pagina 84 a pagina 181 ci sono appunto le scansioni della prima bozza di D&D, un qualcosa che non troverete altrove se non in questo saggio. Ecco alcune pagine in anteprima oltre ad altre sezioni e pagine del libro che Wizards of the Coast aveva mostrato qualche settimana fa, nel caso ve le foste perse:

Uscita e acquisto

Dungeons & Dragons The Making of Original 1970-1977 D&D arriva anche in Italia (non era affatto scontato!) al suo prezzo di listino, 99,95€. Può sembrare tanto, ma come accennato sono oltre 500 pagine di contenuti indeiti, fra cui tutta la prima bozza di D&D. Il saggio è disponibile solo in lingua originale, come d'altronde praticamente tutti questi libri alternativi dedicati all'universo di D&D. Ecco le foto della copertina rigida del libro.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.