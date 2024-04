Dyson vuole spazzare via la concorrenza: il suo nuovo robot aspirapolvere è il più potente di tutti

Dyson svela oggi il suo nuovo robot aspirapolvere top di gamma. Si chiama Dyson 360 Vis Nav, e come ogni prodotto del marchio è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Il comunicato con cui Dyson annuncia il suo arrivo esordisce con la dichiarazione del Chief Engineer del progetto, Jake Dyson, che punta il dito contro i robot di altri marchi, spesso dotati di basse potenze di aspirazione, funzionalità aggiuntive inutili o sistemi di navigazione inefficienti. L'obiettivo di Dyson era quello di creare un robot che non avesse nessuno di questi difetti. Ovviamente senza provarlo con mano è difficile verificare se ci sono riusciti, ma nel frattempo possiamo dare un'occhiata alle notevoli caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono. Segui SmartWorld su News

Caratteristiche tecniche

Uno dei punti di forza del robot aspirapolvere, stando a Dyson, è proprio la potenza. Si parla di un'aspirazione "sei volte superiore a qualsiasi altro aspirapolvere robot". Quanto c'è di vero? Il motore, denominato Dyson Hyperdymium, arriva, alla massima potenza, a compiere qualcosa come 110.000 giri al minuto. È un numero impressionante, considerato che il Dyson Gen5detect, la più potente scopa elettrica a listino del marchio, arriva a 135.000 giri al minuto. E il bello è che quello che si trova a bordo del nuovo robot aspirapolvere è a tutti gli effetti un motore ciclonico, esattamente come quello che troviamo a bordo delle scope elettriche. All'interno del motore si generano 10 cicloni che creano una forza di 100.000 g, utili anche a separare la polvere raccolta dal flusso d'aria, in modo che non ci sia perdita di aspirazione mentre il robot pulisce. Peccato che Dyson non abbia espresso tale potenza in Pascal o Air Watt, dandoci una misura un po' più concreta del dato che snocciola (ovvero una potenza sei volte superiore). Non solo, per trasparenza Dyson nel comunicato indica anche qual è la fonte di questo calcolo: i test comparativi sono stati effettuati con robot aspirapolvere non propriamente attuali. Sarebbe quindi interessante vederlo a confronto con i top di gamma attuali, come il Dreame X40 Ultra che arriva a 12.000 Pa o il T30 Omni di Ecovacs che arriva a 11.000 Pa.

Molto particolare la spazzola a tripla azione, che combina nylon morbido "Fluffy" (come le sue spazzole per scope elettriche) per raccogliere detriti più grandi, filamenti antistatici in fibra di carbonio per la polvere fine e setole rigide in nylon per pulire i tappeti. È ovviamente pensata anche per ridurre i grovigli, e di conseguenza è valida anche in caso di presenza di animali domestici. La pulizia dei bordi è garantita sia da attuatore laterale che aspira polvere e detriti di lato, sia dalla forma a D che lo aiuta con gli angoli. Quattro le modalità di pulizia: la più interessante è Auto, che sfrutta il rilevamento della polvere tramite sensore piezoelettrico (15.000 misurazioni al secondo) per impostare in autonomia la potenza di aspirazione, in modo anche da massimizzare la durata della batteria. La navigazione è gestita dal sistema Dyson SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping) a 360°, che sfrutta tra le altre cose una lente fisheye per avere una visione panoramica della casa. L'altezza contenuta gli permette di passare sotto mobili fino a 99 mm di altezza, e grazie alle sue ruote riesce a superare dislivelli di 21 mm. Ovviamente il tutto si gestisce da app MyDyson, da cui è possibile creare e personalizzare le zone, programmare le pulizie, impostare le routine e anche controllare il robot tramite comandi vocali dedicati. Molto carino il fatto che l'app indichi anche quali siano le "zone calde" della casa, ovvero quelle in cui il sensore ha rilevato più sporco. In questo modo si possono programmare routine che vanno a pulire con maggior frequenza le zone più sporche.

Due le assenze di peso: la base di svuotamento e il lavaggio del pavimento. Per il primo, Dyson ha previsto un cestino a svuotamento semplificato: si solleva con una mano, si preme un pulsante, si svuota il bidoncino e si reinserisce, il tutto con semplicità. Per il secondo caso, è probabile che Dyson abbia deciso, un po' come Vorwerk, di concentrarsi su altri fattori. Chiudiamo con l'autonomia, che arriva fino a 50 minuti prima di tornare alla stazione di ricarica.

Uscita e prezzo