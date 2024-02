Dyson Airstrait ufficiale in Italia: la piastra che funziona anche con capelli bagnati

Dyson ha impiegato 6 anni di ricerca per sviluppare la tecnologia alla base di questa piastra innovativa. Sia con capelli asciutti che bagnati, Dyson Airstrait permette una lisciatura accurata e naturale del capello.

Dyson ha appena annunciato delle importanti novità per il mercato italiano, con un nuovo prodotto che sicuramente risulterà innovativo nel settore dei dispositivi per la cura della persona .

Il suo funzionamento prevede che la ciocca venga inserita tra due bracci, dai quali fuoriesce un flusso d'aria ad alta pressione angolata con precisione, il quale viene spinto verso il basso e verso i capelli, per asciugarli e lisciarli contemporaneamente, con un unico strumento.

La piastra di Dyson Airstrait utilizza due aperture da 1,5 mm posizionate lungo i bracci, attraverso cui il flusso d'aria viene accelerato e indirizzato ad alta velocità verso il basso.

I due getti d'aria, proiettati a 45°, convergono a formarne uno unico che genera la forza necessaria a lisciare i capelli durante l'asciugatura. Questo flusso d'aria direzionale aiuta ad allineare le ciocche di capelli. Infatti, la piega realizzata con un potente flusso d'aria sui capelli bagnati riduce il bisogno di calore, diminuisce l'effetto crespo e la presenza di baby hair e protegge la naturale lucentezza della chioma.

Dyson Airstrait è alimentata dal motore Hyperdymium e, come il resto della gamma Dyson per la cura dei capelli, è dotata di controllo intelligente del calore, arrivando a 16 misurazioni della temperatura al secondo per evitare danni da calore estremo e proteggere la naturale lucentezza dei capelli.

La piastra Dyson Airstrait arriva ufficialmente in Italia, dopo aver debuttato lo scorso anno negli Stati Uniti, dove si è fregiata del premio Best invention 2023 del TIME. Il prezzo di lancio per il nostro paese corrisponde a 499 euro. La trovate sullo store ufficiale Dyson.