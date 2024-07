Dyson ci riprova con le cuffie, ma stavolta senza purificatore d'aria. Ora punta sulla personalizzazione

Dyson non ha chiuso con le cuffie, ma scordatevi le futuristiche (e "ingombranti") Zone: il produttore di aspirapolvere e purificatori d'aria ha infatti presentato le OnTrac, un paio di cuffie over-ear wireless che puntano tutto sulla personalizzazione: più di 2.000 le combinazioni possibili tra cuscinetti e padiglioni.

Delle Zone personalizzabili, praticamente, e con un'ANC super

Dyson OnTrac sono cuffie wireless over-ear dall'aspetto originale, e che per molti versi sono delle Zone senza maschera. Per esempio, la fascia imbottita ricorda quella delle Zone, con tanto di batterie nelle parti laterali, come i due bracci in stile "gimbal" girevoli che la collegano ai padiglioni. Il pezzo forte è la personalizzazione, ma partiamo dalle caratteristiche tecniche. Le cuffie sono dotate di driver da 40 millimetri (come le Zone) che "riproducono frequenze da 6Hz a 21.000Hz, fornendo bassi profondi che puoi sentire e alti chiari all'estremità superiore della gamma di frequenze". Gli altoparlanti sono inclinati verso le orecchie per veicolare il suono più direttamente. I codec Bluetooth supportati sono SBC, AAC e LDHC, ma quest'ultimo funziona solo su telefoni selezionati di Motorola, OnePlus, Nothing e alcune altre marche, non sui telefoni di Samsung e Google. Dyson OnTrac non sono dotate di porta da 3,5 mm, ma consentono l'ascolto via cavo tramite la porta USB-C, tramite adattatore o diretto. C'è il rilevamento delle orecchie, quindi le cuffie metteranno automaticamente in pausa la musica quando vengono tolte, mentre i cuscinetti sono in schiuma. Ovviamente le OnTrack sono dotate di cancellazione attiva del rumore, definita "best-in-class" grazie a un sistema a otto microfoni e, come nel caso delle Zone, grazie all'app consentono di monitorare il rumore intorno. Per quanto riguarda l'autonomia, le OnTrack garantiscono fino a 55 ore di ascolto continuo con una carica, più dei concorrenti di Apple, Bose e Sony, ma leggermente sotto le 60 ore delle Sennheiser Momentum 4. Dyson include anche una custodia pieghevole che però è aperta, anche se non come quella delle AirPods Max, quindi acqua o sporco possono entrare.

Ma parliamo finalmente della personalizzazione. Le cuffie sono disponibili in quattro diverse colorazioni, che riguardano il colore della fascia e dei bracci principalmente, perché tutto il resto, padiglioni e cuscinetti, può essere personalizzato. Il colore CNC Aluminum presenta una finitura grigia con cuscinetti per le orecchie giallo brillante, CNC Copper presenta una fascia viola e cuscinetti per le orecchie abbinati con padiglioni in rame lucido, Ceramic Cinnabar ha una fascia rosso chiaro (tendente al rosa), padiglioni opachi dello stesso colore e cuscinetti per le orecchie scuri. Poi, c'è CNC Black Nickel, tutta nera.

O colori disponibili per i cuscinetti sono sette, così come i colori dei padiglioni, con opzioni metalliche e opache per un totale di oltre 2.000 combinazioni possibili. A quanto pare, il processo per cambiare i padiglioni è semplicissimo, con un movimento di torsione. Il problema è il prezzo.

Ma a che prezzo?

In Italia non sappiamo ancora quanto costeranno, in quanto il sito italiano di Dyson riporta solo la disponibilità a breve e un breve video, ma negli Stati Uniti (da cui provengono le foto della presentazione, condivise da The Verge) le OnTrack costeranno 499 euro. Già siamo sulla fascia altissima del mercato, ai livelli di AirPods Max e Sonos Ace. Da qui poi si sale, a seconda di quanto vogliate personalizzarle ulteriormente. I padiglioni aggiuntivi infatti costano 49,99 dollari a coppia, e siete liberi di mescolare i colori che volete. I prezzi dei cuscinetti non sono emersi, ma non costeranno poco. Certo, le OnTrack sono originali e non assomigliano a nessun'altra cuffia sul mercato, ma è sufficiente a giustificare un prezzo di 499 dollari e più? Lo scopriremo quando arriveranno da noi.

Leggi anche