Dyson pensa alle ''pulizie interattive'' tramite realtà aumentata: come funziona CleanTrace

Grazie a CleanTrace, gli utenti potranno vedere in tempo reale quali punti sono stati già puliti e quali invece sono stati trascurati , eliminando così la classica incertezza di quando si pulisce distrattamente. Secondo uno studio condotto da Dyson, infatti, gli utenti tendono a sovrastimare il tempo da dedicare alle pulizie di casa, senza però dare la giusta rilevanza all'accuratezza.

Dopo la presentazione del Dyson 360 Vis Nav , l'ultimo robot aspirapolvere top di gamma dell'azienda inglese, torniamo a parlare di una novità legata alle scope elettriche . Si tratta di Dyson CleanTrace : uno strumento di realtà aumentata creato per rendere più veloce e preciso il lavoro di pulizia.

Il funzionamento di Dyson CleanTrace è possibile grazie all'unione di due tecnologie: la tecnologia LiDAR (presente su iPhone da qualche anno) per avere la mappatura della stanza direttamente sullo smartphone e la realtà aumentata per sovrapporre i percorsi di pulizia.

Alla fine, è possibile scansionare la stanza con il telefono per identificare eventuali spazi mancanti e non trascurare mai nessun punto. Questa soluzione è disponibile sul Dyson Gen5detect, che rileva e conta acusticamente le particelle di polvere, fornendo la prova di una pulizia profonda.

Charlie Park - VP of Engineering, Dyson Home dice:

"Ci siamo resi conto che tutti noi potremmo imparare qualcosa dall'approccio metodico alla pulizia dei nostri aspirapolvere robot. A differenza della maggior parte degli esseri umani che si occupano delle pulizie, i robot Dyson sanno dove si trovano nella stanza, dove sono stati e dove devono ancora andare. Con Dyson CleanTrace, aggiungiamo questo ulteriore livello di intelligenza di pulizia all'aspirapolvere Gen5detect. Questa tecnologia permette di vedere dove si è pulito e dove non si è pulito e, in combinazione con la nostra tecnologia di rilevamento delle particelle a bordo, dimostra se il pavimento è realmente pulito".

Dyson CleanTrace sarà disponibile a partire da giugno 2024 al costo di 19 euro (su Dyson.it, nei Dyson Demo Store, MDZ e Concession). Il software è accessibile tramite l'app MyDyson (È necessario registrare un'aspirapolvere Dyson Gen5detect affinché il modulo sia visibile nella schermata iniziale dell'app).