Prodotti Dyson a prezzi incredibili? Ora si può con Dyson Renewed

I dispositivi Dyson, che siano purificatori d'aria, aspirapolvere o prodotti per la bellezza, sono tra i migliori sul mercato, qualità che ovviamente si paga. Ma chi oggi vuole accedere al marchio ha un'alternativa conveniente e anche sostenibile: Dyson Renewed (a proposito, sapete come resettare un robot Roomba?).

Il produttore inglese ha infatti lanciato una sezione del suo sito dedicata ai prodotti originali ricondizionati, testati per rispettare gli standard di qualità Dyson (ecco cosa sono i prodotti ricondizionati).

Dyson Renewed è solo l'ultima di una serie di iniziative legate alla sostenibilità del marchio, che si è distinto 20 anni fa per eliminare i sacchetti per aspirapolvere e usando invece la forza centrifuga per separare polvere e sporco dal flusso d'aria.