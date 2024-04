Dyson Supersonic Nural arriva in Italia: l'asciugacapelli supersonico ora è anche più intelligente

Dyson Supersonic, uno dei prodotti di cura dei capelli di punta del celebre marchio di tecnologia, diventa più intelligente. Arriva in Italia Dyson Supersonic Nural, l'evoluzione dell'asciugacapelli supersonico di cui vi abbiamo parlato in passato. Ma cosa manca a un prodotto già considerato uno dei più potenti fra i top di gamma in commercio? Semplice, un pizzico di intelligenza!