Dyson ora non si accontenta più di aspirare: arriva la spazzola lavapavimenti

Caratteristiche tecniche

Dyson V15s Detect Submarine è un'evoluzione del nuovo Dyson V15 Detect, con cui condivide il motore di aspirazione Dyson Hyperdymium da 125.000 giri al minuto, il sistema di filtrazione HEPA di Dyson in grado di catturare il 99,99% delle particelle di dimensioni pari a 0,3 micron, e due spazzole.

Ma la grande novità è la nuovissima spazzola esclusiva Submarine.

La spazzola lavapavimenti Dyson Submarine è infatti dotata di un rullo in microfibra motorizzato in grado di rimuovere le macchie liquide, le macchie più resistenti e i detriti. Allo stesso tempo, una piastra resistente estrae l'acqua sporca dal rullo bagnato e la deposita in una vaschetta separata, facile da svuotare, per le acque reflue.