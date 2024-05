Anche Dyson si lancia nel mondo delle lavapavimenti: ecco Dyson WashG1, e costa anche meno di altri modelli!

Dopo il V15s Detect Submarine , ibrido scopa elettrica e lavapavimenti, Dyson ci deve aver preso gusto. Ecco fresca di annuncio la primissima lavapavimenti pura del noto brand di elettrodomestici: si chiama Dyson WashG1 , e come da tradizione del marchio non si limita a proporre le stesse cose della concorrenza, ma cerca di reinterpretare nel modo più assoluto il dispositivo per cercare di primeggiare sul mercato. Vediamo come funziona, se può sostituire una scopa elettrica convenzionale, quando arriva e quanto costerà.

Come funziona

Dyson non si è limitata a realizzare una lavapavimenti qualsiasi. Invece di prendere il meccanismo di funzionamento che accomuna quasi tutti i modelli in commercio per ottimizzarlo e migliorarlo, ha di fatto ricreato da zero la lavapavimenti. Solitamente questi dispositivi hanno un rullo che, una volta bagnato, ruota velocemente sul pavimento raccogliendo eventuali detriti pulendo al contempo il pavimento. Un sistema di aspirazione porta poi via detriti e acqua sporca dal rullo spedendola nel serbatoio dell'acqua sporca.

Il sistema della WashG1 funziona in modo diverso: sparisce di fatto tutto il sistema di aspirazione. La spazzola frontale conta 4 rulli motorizzati: due esterni realizzati in microfibra, e contano qualcosa come 64.800 filamenti per centimetro quadrato; e due interni con setole in nylon che si occupano di rimuovere i residui più grandi dai rulli morbidi per spedirli in un vassoio dello sporco che si trova direttamente sulla spazzola frontale. I rulli in microfibra, che poi sono quelli che passano sul pavimento, vantano 13 punti di idratazione ciascuno. Dyson li ha studiati per far sì che la sua lavapavimenti riesca dove altre falliscono, ovvero reidratare le macchie secche e più resistenti per riuscire davvero a pulirle. Nel suo video di presentazione gli ingegneri Dyson parlano espressamente di bagni e cucina, stanze dove di solito si trovano la maggior parte di queste macchie resistenti. C'è poi un pettine rigido che spreme i rulli, estraendo l'acqua residua per poi spedirla verso il serbatoio dell'acqua sporca tramite l'utilizzo di una pompa.

Il fatto che i detriti più grandi siano raccolti nell'apposito vassoio frontale permette di scaricare i due tipi di sporco, liquido e solido, in modo separato. Può sembrare una "sciocchezza", ma non lo è: tanti produttori di lavapavimenti stanno mettendo a punto filtri per cercare di separare i due tipi di sporco direttamente dentro i serbatoi, e Dyson ha di fatto immaginato e realizzato un sistema completamente diverso dal solito.