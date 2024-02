Infinix è un brand che produce smartphone Android piuttosto interessanti. Purtroppo non vende i suoi prodotti in Italia, anche se qualcosa si trova in vendita su Amazon. Le novità proposte al MWC di Barcellona comunque sono interessanti per tutto il mercato, e chissà che non ci sia qualche produttore interessato ad acquisirne i diritti.

A livello tecnico non è semplicissimo spiegare il funzionamento. Immaginate che la back cover sia costituita di microstrutture al cui interno navigano particelle di colore. Ogni particella di colore ha una carica positiva o negativa che, se stimolata da un campo elettrico, "gira" su sé stessa mostrando una colorazione diversa. Non solo, all'interno di queste microstrutture le particelle possono anche essere spostate, e quindi applicando un voltaggio diverso al tutto non si cambia solo il colore ma anche la distribuzione di questi colori.

Non è però tutta farina di Infinix. Viene infatti utilizzata la tecnologia E Ink Prism 3 prodotta da E Ink, pensata appunto per questi scenari di utilizzo. Addirittura in futuro si pensa di applicarla alle automobili, in modo da cambiare colore in un attimo, magari da un'app di gestione delle livree.

Anche gli smartphone di Infinix che avranno la E-Color Shift Tech a bordo avranno un'app per personalizzare il retro. I prototipi che abbiamo provato erano collegati a un powerbank, e cambiavano continuamente colore. In futuro ovviamente non sarà così. E per quanto riguarda la batteria? Stando a quanto affermato dal brand, il fatto di avere colori che cambiano non influirà minimamente sull'autonomia.