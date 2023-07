EA SPORTS FC 24 ufficiale: tutte le novità su uscita, contenuti, licenze e gameplay

Finalmente ci siamo! Il futuro del gaming è scritto, almeno a livello calcistico. Il nuovissimo EA SPORTS FC 24 è stato annunciato ufficialmente, dunque è iniziata la nuova era post FIFA, la serie di cui questo titolo è l'erede diretto. Nella conferenza appena tenutasi ad Amsterdam, il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson e il presidente di EA Sports Cam Weber hanno svelato le caratteristiche più importanti del gioco, che arriverà in autunno su PC e console. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità più importanti di quello che si appresta a essere il più grande gioco di simulazione calcistica mai uscito sul mercato!

Nome e Copertina

Tutto confermato riguardo al nome. Il gioco di EA Sports non si chiamerà più FIFA, ovviamente, ma prenderà il titolo di EA SPORTS FC 24. Come già sappiamo, anche il logo ufficiale sarà tutto nuovo e il comparto estetico sarà totalmente diverso dal vecchio FIFA. Sono già state annunciate anche le copertine ufficiali per entrambe le versioni. Sulla copertina della versione Standard non troveremo più Kylian Mbappé, protagonista delle ultime tre copertine della serie FIFA (21, 22, 23). Al suo posto ci sarà una posa plastica di Erling Haaland, campione del Manchester City e tra i calciatori più chiacchierati dell'ultimo anno. A seguire trovate l'immagine in anteprima.

Sulla copertina della versione Ultimate, invece, ci sarà ancora Haaland ma non da solo: insieme a lui vediamo tanti personaggi celebri del mondo del calcio maschile e femminile, tra i quali troviamo campioni del passato (Zidane, Cruyff e Pelé) e del presente (Vinicius Jr, Son Heung-min e Sam Kerr).

Contenuti e Licenze

Il numero di licenze ufficiali acquisite da EA Sports è davvero impressionante. All'interno di EA SPORTS FC 24 potrete giocare con i loghi e le grafiche ufficiali di oltre 30 campionati nazionali, grazie agli accordi esclusi con la nostra Serie A, la Premier League inglese, la LIGA spagnola e tanti altri. Ci saranno ovviamente anche le competizioni internazionali per nazionali e per club, con licenze esclusive per la UEFA Champions League e per la Copa Libertadores.

Nel gioco sono stati riprodotti fedelmente oltre 100 stadi di tutto il mondo, per farvi vivere un'esperienza emozionante e appagante anche prima e dopo il fischio d'inizio della partita. Ovviamente gran parte del fascino di questo titolo è dovuta alla presenza dei calciatori più amati dai tifosi. In EA SPORTS FC 24 è presente un database aggiornatissimo con migliaia di calciatori reali, non solo quelli attuali ma anche vecchie glorie del passato. E su questo EA Sports non ha certo badato a spese: durante la presentazione del gioco sono saliti sul palco grandi nomi come Luis Figo, Didier Droga, Ronaldinho e il protagonista della copertina Erling Haaland.

Tanto spazio anche per il calcio femminile. Durante la presentazione c'era anche Alex Scott, vincitrice della UEFA Champions League femminile, ed è stata proprio lei ad annunciare una delle novità più interessanti: nel gioco saranno disponibili due nuovi campionati giocabili, la LIGA F spagnola e la Frauen-Bundesliga tedesca. Sarà dato grande spazio alla modalità Ultimate Team, su cui però al momento sappiamo ancora poco. La vera novità è che in EA SPORTS FC 24 anche il calcio femminile sarà incluso in Ultimate Team, dunque potrete costruire squadre anche usando le calciatrici più forti del mondo.

Gameplay

Il motore di gioco rimane sempre il rodatissimo Frostbite, tirato a lucido per supportare le novità di EA SPORTS FC 24. A partire da questa versione sarà introdotta la tecnologia EA Sports Sapien, che ottimizza le animazioni e i movimenti dei giocatori, per farli somigliare come mai prima d'ora alle loro controparti reali.

Novità fondamentale è anche la tecnologia Hypermotion V, dove la V sta per "Volumetric". Il team di EA Sports ha renderizzato tantissime azioni reali dei campioni più importanti, in modo da riprodurre i loro movimenti all'interno di EA SPORTS FC 24 in maniera realistica e naturale.

Inoltre, nel gioco saranno integratati anche i Play Styles, grazie alla collaborazione con Opta, la celebre società che si occupa di statistiche sportive. In questo modo, i calciatori all'interno del gioco avranno abilità e prestazioni simili alle loro controparti reali, aumentando ancora di più il grado di realismo.

Di seguito vi lasciamo il primo gameplay trailer rilasciato da EA Sports, che mostra alcune delle novità di cui abbiamo parlato sinora. La colonna sonora del video è un remix della canzone "Love Me Again" di John Newman, che nel ritornello canta chiaramente "Mi puoi amare ancora?". Non una scelta casuale, probabilmente.

EA SPORTS FC 24 - Trailer Gameplay

Data di uscita

La data di uscita ufficiale di EA SPORTS FC 24 è fissata per il 29 settembre 2023. Il gioco sarà disponibile per tante piattaforme diverse: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S. Le edizioni presenti sul mercato saranno due, esattamente le stesse della serie FIFA, quindi una Standard Edition e una Ultimate Edition. Gli utenti che acquisteranno la versione Ultimate avranno da subito alcuni vantaggi esclusivi per la modalità multiplayer online e potranno giocare in anticipo a EA SPORTS FC 24: l'accesso prioritario inizierà una settimana prima, il 22 settembre 2023.

Inoltre, insieme al gioco su PC e console arriveranno anche altri giochi per mobile e piattaforme particolari. Nel corso dei prossimi mesi saranno disponibili, ad esempio, anche il gioco mobile di tattica FC Tactical e la nuovissima piattaforma FC Pro, tutta dedicata ai giocatori competitivi. EA SPORTS FC vuole essere più di un videogioco, vuole diventare un vero e proprio ecosistema di servizi, e questi sono solo i primi passi.

Prezzi

La questione prezzi non è stata affrontata durante la presentazione ufficiale. Dai rumore precedenti, sappiamo che il costo di EA SPORTS FC 24 dovrebbe essere leggermente superiore rispetto agli ultimi FIFA. A seguire riportiamo la tabella con tutti i prezzi per ogni edizione e piattaforma, ma vi raccomandiamo di prendere queste cifre con le pinze perché non sono ancora ufficiali. PC : 69,99€ standard, 99,99€ Ultimate

: 69,99€ standard, 99,99€ Ultimate PS5 , Xbox Series X|S : 79,99€ standard, 109,99€ Ultimate

, : 79,99€ standard, 109,99€ Ultimate PS4, Xbox One: 69,99€ standard In basso trovate il trailer ufficiale di EA SPORTS FC 24 con alcuni dei protagonisti della conferenza di presentazione. Iniziate già da ora a entrare nel mood, perché il nuovo gioco di calcio più bello del mondo sta arrivando!