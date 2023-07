EA SPORTS FC 24 è la next-gen del calcio virtuale: svelate le novità su gameplay e Ultimate Team

Il primo gameplay trailer di EA SPORTS FC 24 che trovate in questo articolo ha una colonna sonora speciale: un remix della canzone "Love Me Again" di John Newman, che nel ritornello canta "Devo saperlo adesso, puoi amarmi ancora?". La scelta ovviamente non è casuale: immagino che quelli di EA Sports si facciano la stessa domanda, si chiedano costantemente se i fan dei vecchi FIFA ameranno ancora il loro gioco, che ha un nome diverso ma un'anima quasi totalmente intatta – nel bene e nel male. Da oggi, forse, qualche risposta in più ce l'avranno, perché ci sono due novità molto importanti che permetteranno ai giocatori di farsi in'idea più chiara di quello che potranno trovare in EA SPORTS FC 24. La prima è il nuovo gameplay trailer più vasto e approfondito, appena pubblicato su YouTube, che trovate a fine articolo. La seconda sono le tantissime nuove informazioni sul gioco di cui parleremo ampiamente nelle sezioni a seguire. Il team di EA Sports ha parlato molto approfonditamente di tutte le modalità e le nuove dinamiche di gioco, mettendo ordine a tante questioni ancora irrisolte. Se volete sapere tutto del nuovo EA SPORTS FC 24 siete nel posto giusto!

HyperMotion V

Come vi ho già raccontato nello speciale dedicato all'annuncio di EA SPORTS FC 24, la triade su cui si basa tutta l'esperienza di gioco è composta dal motore grafico Frostbite, dal nuovo set di abilità PlayStyles e dalla tecnologia HyperMotion V, che rappresenta il fiore all'occhiello di tutto lo sviluppo del gioco ed è l'elemento più importante del puzzle.

HyperMotion V è un'evoluzione della tecnologia già usata nei capitoli precedenti del gioco, quando ancora si chiamava FIFA. Con questa nuova generazione è possibile effettuare il motion capture volumetrico, senza il bisogno di far indossare una tutina con i sensori dedicati agli atleti. Con HyperMotion V la cattura dei movimenti di gioco avviene direttamente dai video delle partite, per poi ricreare animazioni super realistiche sia per i calciatori che per il movimento del pallone. Sono stati analizzati centinaia di video con partite di tutte le serie, per studiare sia le movenze di ogni calciatore che quelle della squadra intera, facendo un motion capture 11 vs 11. Grazie a HyperMotion V sarà molto più facile creare modelli di calciatori più realistici, visto che si potrà fare direttamente dai video, quindi anche per giocatori di serie minori e non solo per le super star del calcio.

Sono sei gli aspetti più importanti di questa nuova tecnologia: Motion capture volumetrico : aumenta la varietà di animazioni (dribbling, esultanze, rigori, acrobazie) per creare movimenti più fedeli a quelli dei giocatori reali;

: aumenta la varietà di animazioni (dribbling, esultanze, rigori, acrobazie) per creare movimenti più fedeli a quelli dei giocatori reali; AI Mimic : riproduce le movenze precise dei calciatori, anche lo stile della corsa, il movimento delle braccia e tutti i piccoli dettagli che lo rendono unico;

: riproduce le movenze precise dei calciatori, anche lo stile della corsa, il movimento delle braccia e tutti i piccoli dettagli che lo rendono unico; AcceleRATE 2.0 : permette di diversificare lo stile di corsa di ogni calciatore (esplosivo, costante, ecc.), in questa nuova versione 2.0 ci sono 7 archetipi disponibili;

: permette di diversificare lo stile di corsa di ogni calciatore (esplosivo, costante, ecc.), in questa nuova versione 2.0 ci sono 7 archetipi disponibili; AI True Flight Ball Physics : gestisce la fisica del pallone e permette di riprodurre anche i dettagli più peculiari, come i piccoli rimbalzi sui campi di gioco meno lisci o l'effetto del pallone calciato in modo particolare;

: gestisce la fisica del pallone e permette di riprodurre anche i dettagli più peculiari, come i piccoli rimbalzi sui campi di gioco meno lisci o l'effetto del pallone calciato in modo particolare; Kinetic Physical Play : si occupa dell'interazione tra i corpi dei calciatori in campo, migliorando le situazioni di protezione del pallone e lo sconto corpo a corpo;

: si occupa dell'interazione tra i corpi dei calciatori in campo, migliorando le situazioni di protezione del pallone e lo sconto corpo a corpo; AI Hands: ottimizza il movimento delle mani e delle braccia, con particolare attenzione anche ai movimenti delle dita, per creare una maggior naturalezza di tutte le movenze dei calciatori. La mole di dati raccolta sinora è già impressionante, con oltre 1.200 giocatori reali analizzati, ma per il futuro questa tecnologia sarà sempre più centrale e speriamo che i risultati si vedano già con EA SPORTS FC 24.

PlayStyles

I PlayStyles sono la seconda caratteristica più interessante del nuovo EA SPORTS FC 24. Grazie all'utilizzo dei dati forniti da Opta, è stato possibile assegnare abilità speciali ai calciatori disponibili nel gioco, in modo da fornire bonus particolari per alcune caratteristiche: uno scatto più veloce, un colpo di testa più preciso, una maggiore resistenza ai contrasti e così via. Le abilità PlayStyles sono divise in 34 stili, con due livelli per ogni stile. Il secondo livello è quello "plus", dunque una versione ancora più potente dell'abilità PlayStyles, cosa che di solito hanno solo i migliori calciatori del gioco.

Tra i vari PlayStyles e le versioni potenziate PlayStyles+ ci sono abilità per tutti i ruoli e per tutte le situazioni di campo: Trickster : migliora la capacità di acrobazie;

: migliora la capacità di acrobazie; Dead Ball : abilità per tirare punizioni a "foglia morta";

: abilità per tirare punizioni a "foglia morta"; Faster Header : reattività più elevata per i colpi di testa;

: reattività più elevata per i colpi di testa; Power Header : abilità che rende più forti i colpi di testa;

: abilità che rende più forti i colpi di testa; Quicker Power Shot : maggior velocità per il tiro in porta;

: maggior velocità per il tiro in porta; Higher Speed : velocità massima di corsa più alta;

: velocità massima di corsa più alta; Block: abilità per migliorare l'intercettamente dei tiri. Avere un giocatore con un determinato PlayStyles in un ruolo chiave può fare molta differenza e sarà certamente una chiave tattica da sfruttare. I PlayStyles aprono la porta per una gestione della rosa molto più articolata rispetto al passato, dunque mi aspetto possano avere un forte impatto nel gioco.

Gameplay

Tra le altre novità apportate al gameplay ci sono alcuni movimenti e possibilità molto interessanti, mai visti prima nella serie FIFA. Li riporto a seguire con un breve elenco puntato. Passaggi di precisione : con una nuova combo di tasti (LT + RB + Y) è possibile effettuare passaggi super precisi, osservando esattamente dove andrà il pallone grazie alla scia in sovrimpressione;

: con una nuova combo di tasti (LT + RB + Y) è possibile effettuare passaggi super precisi, osservando esattamente dove andrà il pallone grazie alla scia in sovrimpressione; Dribbling controllato con accelerazione : nuovo stile di dribbling con maggior controllo sulla corsa, utile per temporeggiare e poi scattare al momento giusto;

: nuovo stile di dribbling con maggior controllo sulla corsa, utile per temporeggiare e poi scattare al momento giusto; Effort Dribble Touch : permette di dribblare con un doppio tocco o un allungamento del pallone;

: permette di dribblare con un doppio tocco o un allungamento del pallone; Possession Tackle : permette il contrasto (in piedi o in scivolata) con pallone che rimane vicino ai piedi del giocatore, migliorando il la fase di recupero palla;

: permette il contrasto (in piedi o in scivolata) con pallone che rimane vicino ai piedi del giocatore, migliorando il la fase di recupero palla; Reattività tiro : i calciatori tirano più velocemente rispetto ai FIFA precedenti;

: i calciatori tirano più velocemente rispetto ai FIFA precedenti; Nuove abilità: sono state aggiunge 4 nuove mosse acrobatiche, tra cui sobrero, rabona speciale e girata veloce.

Su queste particolari abilità potrò esprimermi solo quando avrò provato la versione finale del gioco. Al momento è difficile capire quanta influenza avranno nel gameplay, visto che sono tutte molto situazionali.

Grafica

Il caro vecchio Frostbite sarà ancora una volta il motore grafico per il gioco di calcio di EA Sports. Ovviamente la nuova versione dell'engine include novità e miglioramenti importanti, che permettono di rendere più realistica e coinvolgente sia l'esperienza visiva che uditiva all'interno del gioco. Un componente fondamentale dello sviluppo di EA SPORTS FC 24 è la nuova tecnologia EA Sports Sapien, con la quale sono stati creati i modelli dei calciatori e di tutti gli altri personaggi del gioco. Grazie ai miglioramenti grafici e poligonali, è possibile avere una precisione anatomica molto elevata, che mette in risalto le caratteristiche fisiche uniche di ogni calciatore. Tutti i modelli sono stati migliorati rispetto alle generazioni precedenti e anche le animazioni sono ora più fluide e realistiche.

Netti miglioramenti anche per le animazioni delle magliette e dei pantaloncini, grazie alla tecnologia GPU Cloth, mentre con l'ottimizzazione Feature Lighting è stata migliorata l'illuminazione del campo e dell'intero stadio, con luci e ombre più definite e un'occlusione ambientale più realistica. In EA SPORTS FC 24 è stata riservata grande attenzione all'esperienza matchday, con menu totalmente rivisti, intro dinamici prima delle partite, effetti scenografici e tanto altro ancora. Ci sono addirittura i commentatori a bordo campo e gli spettacoli con i fuochi prima delle finali più importanti. Durante il corso della partita o nei replay, sul campo possono apparire nuove grafiche con statistiche in overlay, che mostrano ad esempio il numero di tiri in porta, le percentuali di possesso palla, i giocatori stanchi e altro ancora. Al netto della piacevolezza grafica, sono soprattutto dati importanti che possono essere molto utili per cambiare qualcosa durante la partita.

Per quanto riguarda la parte sonora c'è la nuova tecnologia Beyond Broadcast Audio, attivabile nelle impostazioni. Con questa nuova modalità si possono sentire meglio i suoni del campo e dello stadio durante la partita, che ora sono molto più realistici e immersivi. Sono stati aggiunti apposta anche nuovi cori dei tifosi e voci d'atmosfera.

Menu

Per rinnovare i menu e l'interfaccia di gioco è stata seguita una direzione ben precisa: "gioca di più e naviga di meno". Con questo bellissimo imperativo, gli addetti alla User Experience di EA SPORTS FC 24 hanno dovuto fare un lavorone per semplificare e riordinare ogni aspetto dell'interfaccia, con un risultato che sembra molto promettente.

La grafica dei menu è ora più pulita e organizzata, anche più elegante a vista d'occhio. Ogni sezione dell'interfaccia ha un proprio logo e una descrizione breve, che fa capire al volo la modalità selezionata. La navigazione è più reattiva e intuitiva, cosa assolutamente apprezzabile in un titolo così vasto e ricco come questo. Grande attenzione è stata data ai menu della modalità Ultimate Team – di cui parleremo a brevissimo – con nuove scorciatoie per andare subito nella sezione desiderata, facendo meno passaggi e lasciando meno menu aperti allo stesso tempo.

Ultimate Team

Per Ultimate Team si prospetta una bella evoluzione. A partire da EA SPORTS FC 24 sarà possibile sviluppare i propri calciatori, aumentando le loro statistiche e aggiungendo nuove abilità al loro set. Nel corso della stagione bisognerà raccogliere punti e completare sfide per poter far salire il livello di sviluppo, cosa che porterà a creare legami più profondi con i propri giocatori preferiti, che cresceranno nel tempo.

Ovviamente i PlayStyles saranno disponibili anche in Ultime Team, con tutto ciò che ne consegue. Questa novità permetterà anche di differenziare maggiormente le rose di ciascun giocatore di Ultimate Team, perché esisteranno versioni differenti degli stessi calciatori, magari sviluppati in modo diverso.

La novità più importante è però la presenza del calcio femminile all'interno della modalità Ultimate Team, con 6 campionati femminili inclusi, che contano 74 squadre e oltre 1.600 calciatrici. Grazie a questa nuova integrazione, si possono creare squadre miste con uomini e donne. Il livello d'intesa funziona anche tra calciatori e calciatrici dello stesso club (maschile e femminile), e tutto il sistema dell'intesa è stato migliorato per adattarsi al meglio.

Carriera

Piccole innovazioni anche per la modalità carriera, che ancora una volta è duplice: si può scegliere la carriera allenatore e la carriera calciatore, con due interpretazioni del gameplay molto diverse.

Per la carriera allenatore è arrivato il momento di diventare esperti di tattica con i nuovi strumenti messi a disposizione. Total Management System : fornisce più opzioni per la tattica e la gestione della rosa, con ben 7 modalità tattiche (Tiki taka, Gegenpressing, Park The Bus, ecc.) e nuovi modi di sistemare la squadra in campo;

: fornisce più opzioni per la tattica e la gestione della rosa, con ben 7 modalità tattiche (Tiki taka, Gegenpressing, Park The Bus, ecc.) e nuovi modi di sistemare la squadra in campo; Staff preparatori : è possibile portarsi dietro il proprio staff quando si cambia squadra;

Match ready training : si possono creare piani e allenamenti specifici per singole partite, studiando i rapporti prepartita;

: è possibile portarsi dietro il proprio staff quando si cambia squadra; : si possono creare piani e allenamenti specifici per singole partite, studiando i rapporti prepartita; Tactical View : nuove visuali e angolazioni per seguire meglio la partita, anche da bordocampo;

: nuove visuali e angolazioni per seguire meglio la partita, anche da bordocampo; Dynamic Moments: festeggiamenti dopo le vittorie di trofei, con filmati di celebrazioni col bus scoperto e la coppa tra le mani dei propri calciatori.

Non è da meno la carriera calciatore, con alcune novità condivise tra le due modalità. Agenti per i giocatori : una nuova figura che aiuta a gestire i contratti e il percorso per la propria carriera, offre consigli per i trasferimenti e indica gli obiettivi da raggiungere per migliorare;

: una nuova figura che aiuta a gestire i contratti e il percorso per la propria carriera, offre consigli per i trasferimenti e indica gli obiettivi da raggiungere per migliorare; Play Styles : anche per il nostro calciatore nella modalità carriera sono disponibili le abilità speciali, con la possibilità di scegliere la propria personalità sul campo;

: anche per il nostro calciatore nella modalità carriera sono disponibili le abilità speciali, con la possibilità di scegliere la propria personalità sul campo; Nuova visuale FOCUS : nuova visuale dinamica per le partite, con l'inquadratura (dall'alto) che fa lo zoom ravvicinato quando la palla è in nostro possesso;

: nuova visuale dinamica per le partite, con l'inquadratura (dall'alto) che fa lo zoom ravvicinato quando la palla è in nostro possesso; Dynamic Moments: festeggiamenti speciali come nella carriera allenatore, ma anche la possibilità di essere premiati con il Pallone d'Oro (collaborazione esclusiva).

Clubs e VOLTA

Per le modalità CLUBS e VOLTA la notizia più interessante è il supporto al cross-play (PS4, PS5, PC), che permetterà ai giocatori di sfidarsi tra piattaforme diverse, un fattore particolarmente importante se avete amici che giocano su macchine diverse dalla vostra.

All'interno di EA SPORTS FC 24 ci saranno le nuove Stagioni Leghe per CLUBS e VOLTA: durante il campionato si competerà per passare alle divisioni più alte e per collezionare punti, mentre a fine stagione ci saranno i play-off. Le Stagioni saranno rinnovate ogni 6 settimane. Nella modalità Clubs il progresso sarà ora condiviso con gli altri giocatori. Sarà molto più importante creare un'identità per la propria squadra, personalizzando stadio e loghi. Si potrà personalizzare divise e accessori per i calciatori e avere kit molto particolari, grazie alla nuova collaborazione con Nike.

Uscita e Prezzo

Come abbiamo già visto, la data di uscita ufficiale per EA SPORTS FC 24 è fissata per il 29 settembre 2023. Il gioco sarà disponibile per le piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch. A seguire trovate la tabella con tutti i prezzi ufficiali per ogni edizione e piattaforma. PC : 69,99€ standard, 99,99€ Ultimate

: 69,99€ standard, 99,99€ Ultimate PS5 , PS4 , Xbox Series X|S , Xbox One : 79,99€ standard, 109,99€ Ultimate

, , , : 79,99€ standard, 109,99€ Ultimate Nintendo Switch:59,99€ Legacy Edition In basso trovate il nuovissimo gameplay trailer di EA SPORTS FC 24, che mostra alcune delle novità di cui abbiamo parlato in questo articolo.