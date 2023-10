EA Sports FC 24 lancia EA Sports FC Tactical, il nuovo gioco di strategia per dispositivi mobile

Electronic Arts Inc. ha rivelato alcuni dettagli di EA SPORTS FC Tactical, un nuovo modo di intrattenersi col gioco del calcio su dispositivi mobile. In particolare, EA SPORTS FC Tactical presenta una simulazione interattiva con un gameplay strategico a turni e l'accesso a più di 5.000 giocatori reali in più di 10 campionati tra i principali, come Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A.

‌Entrando nei dettagli della notizia, EA SPORTS FC Tactical mette al centro le strategie di gioco, come la resistenza e la gestione dei power-play. Le partite sono simulate, con la possibilità da parte degli utenti di difendere, attaccare, eseguire mosse abilità e tentare di fare gol a turni. "EA SPORTS FC Tactical adotta il gameplay strategico per creare una nuova esperienza calcistica che coinvolge i giocatori nel Gioco Più Bello del Mondo come mai prima d'ora", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP, GM of EA SPORTS FC. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai fan dei giochi strategici a turni e di vederli unirsi al club come parte della community di giocatori di EA SPORTS FC. Non vediamo l'ora di condividere presto ulteriori informazioni su EA SPORTS FC Tactical".