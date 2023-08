Ecco perché EA SPORTS FC 24 è così speciale

Dopo il gameplay trailer legato alla carriera , l'azienda ha appena pubblicato un nuovo video della durata di circa 6 minuti che mostra le novità dell'esperienza partita. Due sono i punti principali di interesse: il nuovo motore Frostbite, che consente modelli dei giocatori più realistici, dettagli degli indumenti più curati e menu matchday più coinvolgenti, e una migliorata esperienza di trasmissione , con nuovi commentatori, nuovi punti di vista, metriche sulla partita in corso in AR e molto altro: scopriamoli insieme!

Motore Frostbite: il realismo a un nuovo livello

È curioso come nei confronti con la precedente versione del gioco il video non lo nomini neanche, parlando semplicemente di "previous": FIFA non esiste più e dovete cancellarla!

Cominciamo dalle novità riguardanti il motore Frostbite che alimenta il realismo del nuovo titolo. Gli sviluppatori di EA SPORTS FC 24 dichiarano che il gioco si avvantaggia di modelli dei giocatori SAPIEN più realistici, per rendere ogni singolo giocatore unico e perfetto in ogni dettaglio.

Una delle maggiori novità di questo nuovo corso sono i menu Matchday , che rendono più coinvolgenti i momenti intermedi delle partite portandovi dietro le quinte nel menu di pausa , durante l'intervallo e a fine partita con angolazioni mai viste prima e, per la prima volta, con filmati degli opinionisti e dei commentatori in angoli dello stadio inediti.

Concludiamo con l'illuminazione, che aiuta a rendere veramente EA SPORTS FC 24 la next-gen del calcio virtuale, grazie a riflessi migliorati che danno vita ai volti dei giocatori e li fanno risaltare sullo sfondo. Questo grazie alla tecnologia Ground Truth Ambient Occlusion , che offre maggiore profondità e maggiori dettagli, mettendo in risalto i giocatori grazie a ombre e sfumature nitide (qui sotto vedete in alto la precedente versione e sotto la nuova).

Migliore esperienza di trasmissione: nuovi punti di vista e altro

Ma non sono solo gli aspetti grafici a rendere EA SPORTS FC 24 un gioco speciale. Gli sviluppatori hanno aggiunto una quantità incredibile di nuovi dettagli per rendere l'esperienza di gioco molto più coinvolgente, dalla folla alla telecronaca.

Prima di tutto, c' una seconda squadra di commento, con la nuova coppia di commentatori in Ultimate Team e in alcune modalità di Calcio d'inizio per fornire nuove voci ed energia alle partite: lo storico telecronista inglese Guy Mowbray e l'ex telecronista internazionale inglese Sue Smith, prima co-commentatrice donna nel calcio.