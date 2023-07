Sappiamo già tutto di EA SPORTS FC 24! Il web svela data di uscita, prezzo e copertina con Haaland

Lo diciamo subito, queste informazioni provengono dal leaker billbil-kun e potrebbero dunque non essere veritiere, ma il grado di affidabilità è abbastanza alto. Andiamo a vedere insieme quello ci aspetta, con tutte le informazioni più importanti che abbiamo ricevuto finora.

EA SPORTS FC comincia a scoprire le sue carte. O meglio, sono i leaker che iniziano a rivelare i primi segreti relativi al nuovo gioco erede della serie FIFA . Stando ai nuovi rumor venuti fuori nelle ultime ore, si sa già molto di quello che sarà il gioco di calcio di EA Sports: volto sulla copertina, giorno di presentazione e di lancio, piattaforme compatibili e addirittura i prezzi per tutte le edizioni.

Nome e Copertina

Per prima cosa, il nome. Il gioco di EA Sports non si chiamerà più FIFA, ma dovrebbe prendere il titolo di EA SPORTS FC 24. Come già sappiamo, anche il logo ufficiale sarà tutto nuovo e il comparto estetico sarà totalmente diverso dal vecchio FIFA.