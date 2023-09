EA Sports FC Mobile dal 26 settembre su iOS e Android: tutte le novità

Buone notizie per gli appassionati di giochi calcistici: EA SPORTS FC Mobile sarà rilasciato ufficialmente il 26 settembre su App Store e Play Store per dispositivi Android e iOS. Per gli utenti già registrati, il nuovo titolo sarà disponibile come aggiornamento gratuito. I giocatori che scaricheranno il gioco prima del 26 settembre otterranno lo status di Founder di FC MOBILE per sbloccare vantaggi, tra cui speciali oggetti in-game per EA SPORTS FC MOBILE al momento del lancio. Come annunciato ad agosto, Vinicius Jr. sarà la star di copertina di EA SPORTS FC Mobile, mentre i nuovi controlli intuitivi del gameplay introdurranno un nuovo livello di immersione per i giocatori. Il gioco inoltre avrà più di 15.000 giocatori con licenza, 650 squadre e oltre 30 campionati, tra cui UEFA Champions League, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga e molti altri. Gameplay ‌EA SPORTS ha cambiato il modo in cui le persone giocano attraverso il calcio. In particolare, ecco alcune delle caratteristiche del gameplay che i giocatori possono aspettarsi: Impact Controls: Introduzione del Power Shot, del potente Hard Tackle e del Knock On, che arriveranno per la prima volta su mobile;

Audio & Video ‌EA SPORTS FC Mobile sta ricevendo aggiornamenti audio e video per creare un'esperienza calcistica autentica sui dispositivi mobile. Gli aggiornamenti includono: Nuove angolazioni della telecamera : La nuova EA SPORTS Camera offre un aspetto e un'atmosfera più broadcast. Le nuove telecamere per i calci piazzati, compresi i calci piazzati diretti, i calci piazzati tattici e persino i calci di rinvio, sono state adattate alla piattaforma mobile in modo che i giocatori possano disegnare i loro movimenti con maggiore cura. Infine, sono stati aggiunti anche dei replay migliorati dei gol;

