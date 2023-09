EA SPORTS WRC sta finalmente arrivando su PC e console! Non è una notizia da poco, perché si tratta del primo gioco di rally prodotto da EA dopo l'acquisizione di Codemasters nel 2021. Parliamo dunque di due delle realtà molto esperte nel campo dei racing game, soprattutto per quanto riguarda la seconda: Codemasters è lo studio che ha fatto la storia con Colin McRae Rally nel 1998, fino ad arriva agli ultimi titoli del calibro DiRT 5 e GRID Legends, passando anche per le ruote scoperte di F1 23. Su questo nuovo gioco è stato fatto un lavoro particolare per produrre un vero e proprio simulatore di rally, mai così realistico. Vediamo insieme quali sono le novità principali e i contenuti disponibili, in attesa del lancio ufficiale di EA SPORTS WRC.

Contenuti

Come da tradizione, EA SPORTS WRC sarà un gioco ricchissimo di contenuti, sia per quanto riguarda i tracciati disponibili che le auto guidabili. Sin dal lancio potrete sfrecciare in 17 località sparse per tutto il mondo: tra i vari percorsi storici c'è anche l'Italia, ben rappresentata dal Rally di Sardegna. Dopo la fase di lancio arriverà anche la diciottesima località, vale a dire il Ray dell'Europa Centrale.

Saranno disponibili 10 auto ufficiali delle classi WRC, WRC2 e JWRC. In più, avrete a disposizione anche altri 68 veicoli storici, tra i quali ovviamente ci saranno sia le migliori auto dei campionati di rally degli ultimi decenni che macchine più antiche e particolari! Da notare anche la ricca modalità editor tramite la quale potrete costruire l'auto dei vostri desideri, modificando motore, carrozzeria, interni e livrea. Inoltre, proprio per la livrea ci sarà un editor speciale, nel quale realizzare loghi, colorazioni e tanto altro.

Dopo aver costruito la vostra macchina speciale, potrete anche fotografarla e fotografare tutte le altre auto con la modalità foto, sempre molto interessante per gli amanti dell'estetica.

Modalità

Le modalità di gioco di EA SPORTS WRC sono tante e ci sono anche alcune novità niente male. Come da tradizione, ci sono molte modalità classiche già viste nei giochi di rally precedenti: Rally, Regularity Rally, Gara veloce solo, Gara veloce multiplayer, Time Trial, Campionato.

Nella modalità Momenti è possibile rivivere particolari situazioni di gara storiche, momenti di alcune delle gare più celebri della categoria. C'è poi ovviamente la modalità Carriera, per la quale è possibile scegliere se partire dalla categoria Junior WRC o buttarsi direttamente nel mondo del rally d'élite. Tra le categorie più particolari troviamo la modalità Clubs, nella quale potete competere in maniera asincrona con altri utenti in tutto il mondo. Nel 2024 arriverà anche la modalità eSports, fatta appositamente per i giocatori competitivi.

Nella maggior parte delle categorie potrete guadagnare punti esperienza per il Rally pass, un classico sistema di progressione che permette di sbloccare componenti estetiche per personalizzare il proprio pilota.

Gameplay

EA SPORTS WRC punta tantissimo sul realismo. Tutta l'esperienza accumulata con DiRT e gli altri titoli basati sul rally di Codemasters è stata impiegata per creare una delle simulazioni più interessanti viste negli ultimi anni, almeno su carta. Il team di sviluppo ha cercato di rendere al meglio possibile l'effetto della guida su diversi tipi di terreno, cosa che obbligherà i giocatori a gestire l'assetto della propria vettura, calibrando bene ogni componente e ogni parametro. Fate attenzione al deterioramento della superficie, che renderà fondamentale partire prima degli altri per non trovare il tracciato troppo devastato da quelli che sono passati prima.

Ovviamente non mancano gli aiuti alla guida per i novizi del genere, in particolare per la gestione dell'accelerazione e del controllo di trazione. Buon supporto anche per l'accessibilità, con una modalità dedicata per le persone con problemi di vista. All'interno di EA SPORTS WRC è stata inserita un'apposita sezione chiamata Scuola di Rally, nella quale potete imparare tutti i rudimenti sulle modalità del rally, sulla guida e sul miglioramento delle prestazioni. Codemasters ha dichiarato che il gioco è ben giocabile sia tramite controller che con volante, ma dal 2024 sarà attivata anche il supporto per i giocare in realtà virtuale. Funzionerà solo su PC e sarà basato sullo standard Open VR.

Prezzo e Uscita

EA SPORTS WRC sarà disponibile ufficialmente a partire dal 3 novembre 2023 su diverse piattaforme: PS5, Xbox Series X|S, PC Windows (tramite EA Play, Steam e Ecci Games Store). Il costo per ogni edizione è sempre lo stesso, vale a dire 49,99€. A seguire trovate i box per acquistare le versioni disponibili su Amazon Italia, mentre più in basso vi lasciamo lo spettacolare trailer ufficiale del gioco e dei veicoli guidabili nei rally.