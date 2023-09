In un mondo ormai orientato verso gli auricolari Bluetooth parlare di accessori cablati sembra anacronistico, eppure vi dirò la verità: personalmente ancora apprezzo la comodità del cavo. Comodità in che senso? Nel senso che sei sicuro che non appena lo colleghi tutto funzionerà subito. Con il Bluetooth se devi accoppiarti a un nuovo dispositivo non è mai così veloce, e anche con quelli già connessi c'è sempre un minimo margine di incertezza che ogni tanto ti costringe a disaccoppiare e riaccoppiare cuffie e TWS.

Ecco perché i nuovi EarPods USB-C, lanciati all'indomani della presentazione della serie iPhone 15, sono un'ottima idea, anche perché il precedente modello lightning era già molto buono, sia come audio che per qualità dei microfoni; aveva solo un connettore troppo limitante.

Per di più il prezzo proposto da Apple non è male. 19€ netti sullo store ufficiale (stesso prezzo delle altre versioni con lightning e jack audio).

E se pensate che sia tanto, sappiate che gli analoghi auricolari di Google costano 35€ e la "scelta Amazon" del momento viene 16,99€. Certo, se vi mettete a cercare, trovate quanti cloni cinesi da 5€ volete, ma ripetiamo che gli auricolari di Apple hanno dalla loro anche la qualità, tanto che i microfoni degli EarPods possono facilmente superare quelli di blasonatissimi auricolari TWS (AirPods inclusi).

C'è solo una postilla da fare riguardo la compatibilità: sulla pagina inglese del prodotto c'è scritto che i nuovi EarPods USB-C sono compatibili con macOS Monterey 12.6 e successivi, iPadOS 16.4 e successivi, e iOS 17 e successivi. Non capiamo bene il perché di questa limitazione software, della quale non c'è cenno nella pagina italiana, ma in ogni caso dovrebbe riferirsi solo ai dispositivi della Mela, e non ci aspettiamo malfunzionamenti con hardware diverso.