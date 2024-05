Sapete che oggi è il compleanno di Minecraft? Google lo celebra così

Ora la GrandeG ne ha creato uno per celebrare il lancio della prima iterazione di Minecraft, " Cave Game ", uscita il 17 maggio 2009 (sapete come scaricare Minecraft ?).

Cosa sono gli Easter egg di Google

Gli Easter egg della GrandeG si trovano in nella Ricerca Google, effettuando una ricerca per determinati termini. L'azienda incoraggia i suoi dipendenti a utilizzare il 20% del loro tempo per progetti di interesse personale, che spesso producono questi risultati.

In genere si tratta di chiavi di ricerca non molto popolari, che Google evita di intaccare per non avere un impatto negativo sull'usabilità. Se siete curiosi di sapere quali sono tutti gli Easter egg di Google, qui trovate l'elenco completo.