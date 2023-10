Ebbene sì, le Storie arrivano anche su Twitch!

Twitch, il celebre servizio di streaming dedicato ai creatori di contenuti e ai loro spettatori, annuncia oggi il lancio delle Stories. Sì, avete capito bene: le storie, che oramai hanno in qualche modo invaso tutti i social network, arrivano anche su Twitch.

È la società stessa nel suo annuncio a dirlo chiaramente: il concetto di "Stories" non è certo nuovo, ma in un contesto come quello di Twitch può avere il suo perché, anche con l'intento di annunciare dirette e quant'altro.

Anzi, a dirla tutta la novità è arrivata proprio perché a richiederlo sono stati gli streamer stessi, che, citando alla lettera il comunicato diramato da Twitch, "hanno riscontrato come l'utilizzo di più app e piattaforme per fidelizzare la community limiti la portata dei contenuti creati in live sul servizio". Con le Stories si potranno creare contenuti quotidiani per la community dall'app mobile di Twitch.

Le storie così create saranno visibili per 48 ore.

Già a partire dal 16 ottobre gli utenti di Twitch che hanno installato l'ultimissima versione dell'app mobile potranno vedere l'icona delle Stories nella parte superiore della pagina Following. Non tutti potranno usufruirne: la possibilità di creare Stories è attualmente limitata ai partner e agli affiliati che sono andati in diretta almeno una volta negli ultimi 30 giorni.

E non tutti la riceveranno subito: si tratta di uno staged rollout che andrà avanti fino a questo fine settimana. L'accesso poi sarà esteso a tutti gli altri streamer.