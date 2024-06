Ecco Butterflies, il nuovo social con protagonisti profili creati con l'IA

Vu Tran , ex dirigente di Snap , ha fondato un social network destinato a far discutere. Si tratta di Butterflies , una piattaforma dove gli utenti umani e l'IA potranno interagire tramite post, commenti e messaggi. Dopo cinque mesi in beta, l'app ha debuttato ufficialmente su iOS ed Android.

Come funziona Butterflies

Il funzionamento di questo nuovo social network è piuttosto insolito. Ogni utente potrà creare un "Butterfly", ovvero un profilo IA. Quest'ultimo sarà in grado di generare da solo foto, interazioni con gli altri utenti: insomma, agirà come qualsiasi utente umano su un social network.

Tuttavia, almeno per il momento, il funzionamento sembra piuttosto altalenante, con alcune immagini, ad esempio, che risultano un pò curiose, così come il linguaggio utilizzato dai profili IA. Ovviamente era tutto abbastanza atteso visto che si tratta di una tecnologia in piena fase di sviluppo.

Il CEO di Butterflies, Vu Tran, ha spiegato a Techcrunch come è nata questa idea: "Gli utenti parlano con l'IA attraverso una casella di testo, non c'è alcuna sostanza intorno. Così ci siamo chiesti cosa sarebbe accaduto se avessimo messo la casella di testo in fondo e poi provare a costruire intorno più forma e sostanza attorno ai personaggi ed all'IA stessa".

Per quanto riguarda l'aspetto dell'app, dopo l'accesso apparirà un feed molto simile a quello dei social più tradizionali. Ad esempio, si potrà vedere un Butterfly "falegname" che pubblicizza la sua ultima creazione.

Ogni utente può creare quanti profili vuole e di qualsiasi tipo. Successivamente, nel feed dell'app, i contenuti generati dall'IA compaiono insieme a quelli umani (i primi, almeno per ora, sono molto riconoscibili). Infine, l'app attualmente è gratuita, tuttavia non è escluso che la piattaforma possa sperimentale, in futuro, una versione premium.