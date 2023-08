Ecco i cinque bellissimi set finalisti del LEGO BrickLink designer series 2

Sono stati annunciati i finalisti della seconda serie del programma di progettazione LEGO BrickLink. Ma di cosa si tratta? BrickLink è una compagnia acquistata dal gruppo LEGO nel 2019 che permette (dal 2021) ai progetti LEGO Ideas ''scartati'' dalla produzione ufficiale di avere una possibilità di realizzazione. Fino allo scorso anno BrickLink permetteva di finanziare alcuni di questi progetti ed i set che ricevevano più intenzioni di preordine venivano effettivamente mandati in produzione. Da quest'anno la piattaforma cambia modus operandi trasformandosi più in un programma competitivo (qui il nostro articolo di approfondimento con tutti i dettagli). Andiamo a vedere quindi in particolare i cinque progetti finalisti:

Mushroom House di Jonas Kramm

La Mushroom House è un set di 943 pezzi (di cui 385 unici), alto 19 cm con 3 minifigure abbinate (due Elfi della foresta e il commerciante di frutta). Il retro del set ci mostra l'interno a due piani della costruzione collegati da una scala fatta di foglie. ''Immagina un piccolo mondo nel tuo giardino tra erba e fiori, dove piccoli elfi vivono in armonia con la natura, facendo di un fungo la loro casa.''

Logging Railway di ties25

Il Logging Railway è un set di 2.706 pezzi (di cui 260 unici) che include il treno (lungo circa 75 cm), il ponte a traliccio curvo (lungo poco più di 90 cm ed alto circa 25 cm) e 3 minifigure. I tetti di locomotiva e cambusa sono entrambi rimovibili, presentano dei dettagli interni ed hanno lo spazio per le minifigure. Il treno può circolare su binari standard e utilizza dei respingenti e dei magneti standard. È inoltre progettato con la possibilità di aggiungere un motore a batteria. ''La Planter & Children Logging Co. è una società di disboscamento e ferrovia immaginaria, con sede nell'Oregon centrale, negli Stati Uniti. La ferrovia è stata costruita per trasportare i tronchi abbattuti fuori dalla foresta fino alla segheria, ma viene utilizzata anche dai taglialegna per trasportare se stessi e i loro strumenti da e verso il luogo di lavoro.''

The Ocean House by Hanwas

The Ocean House è un set di 2,157 pezzi (di cui 487 unici) che include 3 minifigure, un carretto ed una barca a remi. L'autore ci fa sapere che il set in questione è collegato ad un altro set (The Mountain Windmill), sempre di sua invenzione ed entrambi sono ispirati ad una storia originale scritta per suo figlio. ''La storia racconta del misterioso Mulino a vento di montagna che racchiude misteri da tempo dimenticati dagli abitanti del villaggio che vivono alla sua ombra. Il viaggio verso il mulino a vento è troppo pericoloso da percorrere, finché, cioè, un giovane ragazzo del villaggio scopre una mappa che indica un percorso nascosto verso il mulino a vento. L'Ocean House è la casa del ragazzo.''

Brick Cross Train Station di brickester

La Brick Cross train station è un set di 3.034 pezzi (di cui 598 unici) e ben 8 minifigure. La struttura si presenta chiusa su tutti i lati (di cui uno apribile tramite una chiusura a ceniera) e sollevando l' ''insolita'' copertura che simula il tetto a vetrata è possibile ammirare l'interno ricco di dettagli. ''Le stazioni ferroviarie mi hanno sempre stupito. Sono luoghi magici dove sono scritte gran parte delle storie della nostra vita. Sono luoghi di passaggio, di folle non convocate, di sguardi anonimi, di attesa, pensiero e riflessione. Devo dire che adoro stare dentro di loro e osservare cosa succede lì… I loro profumi (non sempre piacevoli), i loro suoni, i loro colori e luci/ombre. Sono sempre spinto a chiedermi: dove sta andando quella persona? Cosa sta leggendo? Cosa stanno per mangiare?''

Ominous Isle di jazlecraz

L'Ominous Isle è un set di 2.773 pezzi (di cui 670 unici) con 5 minifigure. La particolarità principale di questo set risiede nella sua modularità. L'isola infatti è composta da diversi elementi principali che tramite appositi incastri danno la possibilità di riconfigurare il set in quattro scenari principali, cambiando di conseguenza i percorsi che collegano la base dell'isola alla torretta superiore. Il retro dell'isolotto ''a teschio' fornisce l'accesso ai dettagli interni del nascondiglio principale, mentre il resto del set cela degli anfratti ''segreti''. ''L'isola è avvolta nel mistero. Circolano voci su tesori segreti, feroci mostri marini e antiche rovine di una civiltà perduta. Tuttavia, la ciurma dei pirati è a suo agio qui, con forti difese, lussuosi alloggi del capitano, una cucina ben fornita e un tesoro traboccante.''