Amazon lancia i nuovi Echo Frames: più stile e autonomia, ma a un costo

Annunciata la nuova generazione di occhiali intelligenti che migliorano in tutto i precedenti, ma sempre solo per gli Stati Uniti

Il modo degli occhiali intelligenti è ancora un cantiere aperto: i Ray Ban Stories sono un insuccesso, Meta e Apple sono al lavoro su soluzioni AR e altri produttori presentano prodotti in ordine sparso (sapete la differenza tra realtà virtuale e aumentata?). In questo scenario, Amazon cerca di puntare sulle basi, annunciando la nuova generazione di smart glass Echo Frames che vanno a correggere gli aspetti maggiormente criticati dagli utenti: design e autonomia, oltre al multipoint. Niente AR o fotocamere quindi, ma occhiali in grado di recepire i comandi di Alexa, far ascoltare musica e risposte tramite altoparlanti che non coprono l'orecchio e massima libertà di espressione. Andiamo a scoprirli, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come accoppiare gruppi di speaker Echo.

Echo Frame: lo stile prima di tutto

Caratteristiche tecniche Sette design tra cui scegliere

tra cui scegliere Scelta di lenti , tra cui lenti da sole con protezione UV400

, tra cui lenti da sole con protezione UV400 Connettività multipoint

multipoint Resistenza all'acqua IPX4 e ai graffi

all'acqua IPX4 e ai graffi Batteria: sei ore di riproduzione continua

sei ore di riproduzione continua Audio: nuovo driver per altoparlanti personalizzato

nuovo driver per altoparlanti personalizzato Architettura audio open-ear

audio open-ear Pulsante per avviare playlist e disattivare i microfoni Nessuno mette un paio di occhiali se non sono belli da vedere, giusto? Ma bello è soggettivo, quindi è necessario dare una possibilità di scelta agli utenti per incontrare il loro stile personale.

Fonte: Amazon

Ecco quindi che i nuovi Echo Frames sono disponibili in sette opzioni, tra cui due design di Carrera Eyewear di Safilo Group: Modern Rectangle, Rectangle, Round, Square, Cat Eye, Carrera Cruiser e Carrera Sprinter. I progettisti hanno anche cercato di ridurre le dimensioni della struttura, spostando i circuiti dai telai anteriori alle aste, che sono state anche riprogettate e ridotte del 15% rispetto alla generazione precedente. Anche i materiali sono cambiati: ora sono di maggiore qualità e in linea con quelli utilizzati nel settore degli occhiali di alto livello, con opzioni di acetato premium e artigianale, cerniere a molla di provenienza tedesca e punte delle aste regolabili realizzate in silicone morbido con un cuore in titanio leggero.

Fonte: Amazon

Tra le specifiche, spicca la resistenza all'acqua IPX4 e ai graffi, l'autonomia fino al 40% in più rispetto alla precedente generazione per l'ascolto e fino all'80% in più per la conversazione. Ora c'è poi la connettività multipoint ed è sempre presente il pulsante che consente sia di avviare la riproduzione di una playlist che di spegnere i microfoni. Anche l'esperienza audio è migliorata, e grazie a nuovi driver personalizzati e all'architettura audio open-ear ridisegnata si sono ottenuti bassi fino a tre volte più profondi e un maggiore bilanciamento rispetto alla generazione precedente. Inoltre la tecnologia di elaborazione vocale su misura ha migliorato di dieci volte il riconoscimento delle hot word da parte di Alexa in condizioni di rumore o vento, e questo ha permesso di raddoppiare il volume anche durante le chiamate, sempre con rumore ambientale elevato. Sul fronte delle funzionalità, Amazon non si è risparmiata e ha rilanciato con una serie di novità. Alle precedenti funzioni che consentivano di ascoltare musica, aggiungere prodotti alle liste di shopping o di cose da fare, accendere o spegnere le luci o chiedere informazioni ad Alexa, in nuovi Echo Frames offrono: Connessione multipoint , che consente di abbinare e passare senza soluzione di continuità tra due sorgenti audio collegate agli occhiali senza attivare le impostazioni. Questo significa che si può rispondere a una videochiamata sul laptop e passare all'ascolto di musica sul telefono quando si esce

, che consente di abbinare e passare senza soluzione di continuità tra due sorgenti audio collegate agli occhiali senza attivare le impostazioni. Questo significa che si può rispondere a una videochiamata sul laptop e passare all'ascolto di musica sul telefono quando si esce Avviare una playlist con la semplice pressione di un pulsante , che consente di non prendere in mano il telefono per iniziare a riprodurre musica: basta premere due volte il pulsante di azione dietro agli occhiali per avviare una playlist consigliata.

, che consente di non prendere in mano il telefono per iniziare a riprodurre musica: basta premere due volte il pulsante di azione dietro agli occhiali per avviare una playlist consigliata. Filtro notifiche. VIP Filter consente di ascoltare le notifiche che sono più importanti senza prendere in mano il telefono. La funzione riconosce anche quando si sta ascoltando musica e offre un basso segnale senza interrompere.

VIP Filter consente di ascoltare le notifiche che sono più importanti senza prendere in mano il telefono. La funzione riconosce anche quando si sta ascoltando musica e offre un basso segnale senza interrompere. Individuare facilmente gli occhiali smarriti. Grazie ad Alexa si possono individuare gli occhiali intelligenti smarriti dicendo semplicemente su un altro dispositivo Echo o nell'app Alexa "Alexa, trova i miei occhiali intelligenti" e vi verrà detta l'ultima posizione nota degli occhiali. Amazon infine dichiara che i nuovi occhiali proteggono la privacy degli utenti disattivando i microfoni con una doppia pressione del pulsante, mentre le registrazioni possono essere eliminate in qualunque momento. Dal punto di vista della sostenibilità, gli occhiali hanno il badge Climate Pledge Friendly certificato dal Carbon Trust, con un imballaggio al 100% riciclabile, supporto i ricarica realizzato al 35% di materiali riciclati e entro il 2025 Amazon compenserà con progetti di compensazione l'energia consumata dai prodotti Echo.

Fonte: Amazon

Prezzo e disponibilità