Echo Hub e Echo Show 8 (3a gen) sono i nuovi dispositivi Amazon pensati per la casa smart . Se il secondo è un'evoluzione della scorsa generazione, il primo è un prodotto tutto nuovo e fatto appositamente per la gestione della domotica e degli accessori connessi a Internet. Ovviamente entrambi supportano tutte le nuove funzionalità di Alexa , l'assistente vocale di Amazon. Vediamo insieme tutte le caratteristiche tecniche e le novità di Echo Hub e Echo Show 8.

Echo Hub

Echo Hub ha il supporto per le connettività Zigbee , Thread , Bluetooth e Matter . La connessione a Internet può avvenire sia tramite Wi-Fi che con cavo, utilizzando un adattatore PoE (Power Over Ethernet) compatibile.

La grande novità di questa nuova serie di prodotti Amazon si chiama Echo Hub . Si tratta di un vero e proprio pannello di controllo per la domotica (e non solo), che si aggancia direttamente alla parete o si appoggia su un tavolo, e permette di gestire tutto con voce e touchscreen.

Echo Show 8 (3a gen)

Inoltre, così come su Echo Hub, anche su Echo Show 8 di terza generazione sono supportati i contenuti adattativi . Grazie al riconoscimento facciale (visual ID), ogni utente può impostare le proprie preferenze per i widget visualizzati sullo schermo.

Le prestazioni non sono però l'unico aspetto migliorato. Echo Show 8 è infatti più capace in tanti altri ambiti: ha una nuova fotocamera centrata da 13 MP che migliora le videochiamate; un audio di qualità superiore con la tecnologia di rilevamento dell' acustica dello spazio ; integra il supporto nativo per le tecnologie Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter.

All'interno è stato inserito un nuovo processore di ultima generazione, che è capace di elaborare in locale le richiesti all'assistente vocale Alexa: in questo modo, la gestione della domotica è ottimizzata e le risposte sono più veloci del 40% rispetto alla generazione precedente.

Prezzo e Uscita

I nuovi prodotti dell'ecosistema Echo sono già in preordine su Amazon Italia. I prezzi ufficiali sono pari a 199,99 euro per Echo Hub e 169,99 euro per Echo Show 8 di terza generazione, disponibile nelle colorazioni Bianco Ghiaccio e Antracite.

Sappiamo anche che il nuovo Echo Show 8 sarà in spedizione a partire dal 25 ottobre 2023, mentre non c'è una data precisa per l'inizio della consegna di Echo Hub. A seguire trovate i link per andare alle rispettive pagine Amazon.