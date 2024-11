Il nuovo Echo Show 21 è l'incrocio perfetto tra TV e smart display e purtroppo il prezzo è proporzionale

Amazon festeggia l'inizio del suo Black Friday con il lancio di un nuovo Echo Show, il più grande mai visto finora , che infatti può svolgere tranquillamente le funzioni di una piccola TV, ma non solo. Ah, e si rinnova anche il "vecchio" Echo Show 15 !

Echo Show 15 e 21: di che pasta sono fatti?

Secondo i feedback ricevuti dai propri clienti, gli smart display con Alexa sono molto apprezzati per l'organizzazione della casa e lo streaming di contenuti video. Ecco quindi che, dopo Echo Show 15, Amazon ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella.

Schermo più grande e maggiore qualità audio: ecco Echo Show 21, in estrema sintesi. La differenza può sembrare poca, ma considerate che parliamo di diagonale, quindi di fatto l'area di visualizzazione è quasi doppia rispetto a quella di Echo Show 15.

Al contempo anche il vecchio Echo Show 15 è stato aggiornato proprio sul fronte audio, con la promessa di un "suono vibrante e bassi intensificati".

Anche la fotocamera è stata oggetto di attenzioni, ora capace di inquadratura automatica (ormai un must) e con un campo visivo più che raddoppiato; infine lo zoom è aumentato del 65% rispetto alla prima generazione di Echo Show 15, in modo da essere sempre inquadrati anche se ci spostiamo nella stanza.

Su Echo Show 21 è anche chiaramente visibile il privacy shutter per la webcam, ovvero un tastino che ne oscura l'obiettivo, in modo che non possa registrare nemmeno volendo.

Per rendere le chiamate più nitide dal punto di vista sonoro arriva la riduzione del rumore, che isola la nostra voce dai rumori di sottofondo.

Entrambi i nuovi Echo Show sono poi dotati di un hub per la Smart Home integrato e sono compatibili con Matter; inoltre possono connettersi direttamente a dispositivi Wi-Fi, Thread e Zigbee, senza bisogno di accessori dedicati (come da tradizione).

Il controllo di molti dispositivi domotici come luci, interruttori e prese, avviene in locale, e per questo motivo i tempi di risposta sono particolarmente rapidi rispetto alla concorrenza (capito Google?!).

E già che parliamo di connettività, segnaliamo anche che entrambi adottano il Wi-Fi 6E, che magari non servirà da un punto di vista della velocità di connessione, ma aiuta in termini di qualità del segnale e poi è senz'altro più future proof.