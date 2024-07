Echo Spot (2024) è quello che Echo Pop sarebbe dovuto essere: l'acquisto perfetto per il Prime Day?

Orfani di Echo Spot ? L'adorabile smart display arrivato in Italia nel 2018 e ora non più disponibile sul sito del gigante dell'eCommerce starebbe per tornare sul mercato sotto forma di ibrido con l'economicissimo Echo Pop , che a sua volta richiamava nelle forme il dispositivo originale.

Cosa attenderci da Echo Spot (2024)

Ma come sarà Echo Spot (2024)? A rivelare le immagini di marketing, tra l'altro direttamente dalla succursale italiana di Amazon, a giudicare dalle scritte, è stato il leaker Arsène Lupin.

Le specifiche non sono state condivise, ma dalle immagini possiamo vedere come il dispositivo sia praticamente un Echo Pop, ma in cui la metà superiore è occupata da uno schermo. Anche due dei tre colori in cui sarà disponibile Echo Spot sono gli stessi del piccolo speaker.

Le funzioni disponibili saranno l'ascolto della musica, l'impostazione di sveglie, la gestione della casa intelligente (non sappiamo se solo per controllare le funzioni attraverso lo schermo o se sarà anche hub Matter / Thread), e ovviamente lo schermo per vedere l'ora e alcune informazioni.

Come il Pop, anche Echo Spot (2024) presenta sul retro i tasti fisici per la regolazione del volume e per la disattivazione del microfono, mentre manca la striscia luminosa in alto che indica la disattivazione del microfono e altre funzioni.