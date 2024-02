Economico, scalabile e retrofit: è il nuovo sistema di accumulo di EcoFlow per i pannelli solari

In Italia ci sono quasi 300.000 impianti fotovoltaici residenziali, di cui molti non sono dotati di sistemi di accumulo: ecco la tipologia di utenti a cui è indirizzato il nuovo PowerOcean DC Fit di EcoFlow, una soluzione economica che si integra perfettamente con i sistemi solari residenziali esistenti (a proposito, sapete come ricaricare un'auto elettrica a casa?).

EcoFlow, azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche, ha infatti presentato un nuovo sistema di accumulo di batterie retrofit dotato di una tecnologia di accoppiamento proprietaria che semplifica integrazione e installazione. Gli utenti possono collegare il PowerOcean DC Fit direttamente al lato fotovoltaico dell'impianto solare esistente, senza dover modificare il cablaggio in corrente alternata o spendere settimane per richiedere un'autorizzazione per la rete.

PowerOcean DC Fit è infatti dotato di un algoritmo auto-adattivo che garantisce un'ampia compatibilità con la maggior parte degli inverter solari presenti sul mercato, consentendo ai proprietari di casa di evitare il fastidio e le spese di sostituzione degli inverter esistenti, ed è anche scalabile e si può adattare alle esigenze dell'utente.

Il sistema di accumulo, che utilizza batterie LFP, offre una capacità totale da 5 kWh, 10 kWh e 15 kWh in base alle esigenze, e ogni pacco batteria ad alta tensione da 800V può alimentare indipendentemente inverter monofase o trifase.

EcoFlow sottolinea inoltre l'elevata affidabilità del prodotto, che oltre alla semplicità di installazione e alla flessibilità viene fornito con una garanzia di 15 anni sulla batteria.

Infine, grazie all'app EcoFlow e al portale Web gli utenti possono tenere traccia del consumo di elettricità, dell'immissione di energia solare e dello stoccaggio della batteria in tempo reale, scegliendo se dare priorità all'utilizzo dell'energia solare e ricaricare automaticamente la batteria con l'energia in eccesso.