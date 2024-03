Ecovacs in questo inizio 2024 sta lanciando un sacco di novità in Italia. Alcune, presentate al CES 2024, sono già arrivate o in procinto di arrivare, tra cui anche il robot aspirapolvere che include una scopa elettrica o i nuovi robot lavafinestre. Ne abbiamo parlato nel dettaglio qui. Tra i dispositivi in arrivo ci sono anche i nuovi robot aspirapolvere della serie DEEBOT T30, composta dai modelli DEEBOT T30 OMNI e PRO OMNI. Sono dispositivi più economici rispetto al DEEBOT X2 OMNI di cui vi abbiamo parlato di recente in una recensione dedicata. Ciò nonostante, portano con sé tante delle novità implementate solo di recente dal brand. Entrambi i modelli vantano il nuovo motore ad alta velocità che garantisce una potenza di aspirazione di ben 11.000 Pa. Ci si avvicina sempre di più alle scope elettriche cicloniche insomma! Per portare via lo sporco, i T30 sfruttano la spazzola ZeroTangle che combina una spazzola a rullo a forma di V con due file di denti a pettine che evitano grovigli di capelli.

Ma i T30 sono pensati anche per passare il mocio, e lo fanno con il supporto di tanta tecnologia. I MOP si estendono per raggiungere al meglio i bordi, gli angoli e anche punti complicati come quelli intorno alle gambe di tavoli e sedie. Su questi modelli arriva anche la pulizia a umidità attiva: i mop sono continuamente inumiditi, in modo che il risultato finale sia privo di macchie o striature.

E la stazione? Ecovacs la chiama Mini Stazione OMNI, ed è stata sviluppata appositamente per risparmiare quanto più spazio possibile, senza per questo sacrificare potenza ed efficienza di pulizia. Ovviamente la stazione si occupa di svuotare il contenitore della polvere e di lavare i mop a 70°C, occupandosi anche della loro asciugatura per evitare i cattivi odori. Tra le altre funzioni da sottolineare, oltre ovviamente a quelle di mappatura della casa (TrueDetect 3.0), c'è anche Smart Rework. Quest'ultima analizza il livello di sporco dei mop durante la pulizia della casa. A seconda di quanto rilevato, viene calcolata una strategia di pulizia appropriata per il pavimento, che potrebbe anche implicare passaggi multipli su zone specifiche per ottenere risultati migliori. Valutare le performance dalle caratteristiche comunque è ardua, ma nelle prossime settimane arriverà sicuramente la nostra recensione qui sulle pagine di SmartWorld e sul canale YouTube.

Uscita e prezzi

DEEBOT T30 OMNI sarà disponibile nella colorazione nera, mentre PRO OMNI anche nei colori rosa e argento. L'uscita sul mercato italiano è prevista per il 10 aprile 2024 su Amazon e sullo store ufficiale del brand. Il prezzo ammonta a 899€ per il T30 OMNI e 999€ per il PRO Omni. Il 20 marzo apriranno i preordini del PRO Omni, e per l'occasione sarà scontato di 100€.

Differenze T30 OMNI e T30 PRO OMNI

Due le differenze evidenziate da ECOVACS. La prima riguarda i colori: solo il PRO sarà disponibile nei nuovi colori argento e rosa. Inoltre T30 PRO OMNI sarà anche dotato di controllo vocale YIKO, e potrà quindi essere avviato con un semplice comando vocale.