Ecovacs DeeBot X2 Omni cambia la forma della pulizia

Il dispositivo è definito dal produttore come il più preciso di sempre e in grado di offrire più pulito che mai, grazie al nuovo design quadrato, alle nuove tecnologie di pulizia e alla navigazione smart con intelligenza artificiale . Scopriamolo insieme.

Dopo averne data anticipazione un paio di settimane fa, Ecovacs presenta all'IFA in corso in questi giorni a Berlino il suo nuovo top di robot aspirapolvere , DeeBot X2 Omni .

Caratteristiche tecniche

Il nuovo robot DeeBot di ECOVACS X2 Omni è caratterizzato da un design a forma angolare in grado di eliminare i punti morti e adattarsi alle pareti e agli angoli.

La forma sottile è d'aiuto nella pulizia di spazi stretti.

X2 OMNI adotta una nuova ventola, in grado erogare fino a 8.000Pa di potenza di aspirazione, 60% in più del suo predecessore, mentre il sistema di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0 affronta le macchie più resistenti e garantisce una pulizia profonda, e grazie al sollevamento automatico dei panni du 15 mm, i tappeti non vengono tralasciati durante la pulizia.

Anche la navigazione è stata migliorata, consentendo la prevenzione degli ostacoli e la mappatura dei percorsi grazie all'IA, alla tecnologia AIVI 3D 2.0 e a TrueMapping 3.0, che operano tramite l'apprendimento automatico e consentono a X2 OMNI di imparare e migliorare le capacità di navigazione con l'utilizzo