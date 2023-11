Dalla traduzione dei video allo shopping online, Edge è sempre più il portale del Web

Grazie ai suoi sforzi nel campo dell'intelligenza artificiale , Microsoft sta rendendo il suo browser Edge uno strumento sempre più versatile e in grado di affrontare ogni tipo di necessità di navigazione, dalla visione di video allo shopping online (ecco alcuni trucchi per essere più produttivi con Edge ).

Traduzione dei video in tempo reale, ma solo con sottotitoli

Quando riproducete un contenuto video , infatti, il browser farà apparire un pulsante che attiverà un menu a tendina da cui si potrà selezionare la lingua di propria scelta. A questo punto appariranno dei sottotitoli automatici, che permetteranno di seguire il contenuto del video non solo in un'altra lingua, ma anche in quella degli utenti in caso di una ridotta capacità uditiva.

Cominciamo dalla novità più interessante, ma anche più lontana nel tempo: la traduzione in tempo reale dei video. Secondo quanto riportato da Leo Varela su X, la funzione sarà presto disponibile per gli iscritti al programma Insiders , ma non dovete pensare a una traduzione vocale.

Pronti per gli acquisti online in previsione delle feste? Edge sì

Tutto quello che dovete fare è andare sul sito del servizio (meglio se da Edge, ma anche se funziona in teoria con qualunque browser noi da Safari abbiamo avuto problemi, NdR) ed effettuare una richiesta del tipo "Quali sono delle idee regalo per un'adolescente?".

Copilot in Microsoft Shopping è la funzione più interessante e innovativa, anche se tutt'ora in preview, e consente agli utenti di ricevere alcuni consigli sui regali natalizi.

Le altre novità sono invece già state rilasciate e riguardano le funzioni di Edge per aiutare gli utenti durante gli acquisti online , sia con consigli da Copilot ma anche proteggendovi dal tracciamento e dandovi indicazioni sulla sicurezza delle password o, sempre grazie a Copilot , dandovi un aiuto per organizzarvi.

Copilot analizzerà la vostra richiesta ed eventualmente farà delle domande per restringere il campo, per poi darvi dei consigli con link. Purtroppo, anche se la funzione è sicuramente interessante, nelle nostre prove non è stata impeccabile. Per esempio, abbiamo chiesto "Cosa posso regalare a mia moglie che ama l'arte?" e dopo alcune domande Copilot ha proposto quelli che erano, almeno secondo le sue intenzioni, un buono per una consulenza di stile e un corso online di pittura.

Peccato che il buono per la consulenza di stile fosse in realtà un forum in cui un marito si lamentava della moglie algida e il corso online di pittura un articolo sui benefici della pittura. Quindi prendetelo un po' per come viene.

L'altra funzionalità è meno appariscente ma forse più utile: Edge Secure Network, una soluzione gratuita che utilizza la tecnologia VPN per bloccare l'accesso di attori terzi alle vostre informazioni sensibili durante gli acquisti online quando utilizzate reti Wi-Fi aperte (per esempio in aeroporti o bar) o per siti non protetti da HTTPS.

Inoltre Password Health e Password Monitor vi avvertiranno in caso inseriate una password non sicura per un sito di eCommerce, mentre Website typo protection vi proteggerà da quei siti malevoli che vi fanno finta di essere siti di banche attendibili, ma magari con una lettera diversa nell'URL.