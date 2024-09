Edge farà la spia sulle estensioni, ma solo per velocizzare il nostro PC

Edge farà la spia sulle estensioni che usate? In un certo senso sì, ma per una buona causa . Andiamo a vedere in cosa consiste la novità che sta per presentare Microsoft sul suo browser.

Sebbene Google Chrome la faccia da padrone nel settore dei browser web (ecco i migliori browser in assoluto ), almeno in termini di diffusione e adozione da parte degli utenti, Microsoft Edge si è guadagnato nel tempo la sua fetta di successo. E tra le sue funzionalità più apprezzate troviamo il supporto alle estensioni . Proprio in questo contesto è in arrivo una nuova funzionalità di monitoraggio delle estensioni per Edge.

Perché Edge vuole monitorare le vostre estensioni

Le estensioni possono essere viste come dei piccoli software integrati nel browser che si utilizza, e per questo spesso possono rivelarsi molto comode perché semplificano e accelerano il lavoro.

Come potete vedere dallo screenshot in galleria, che mostra un esempio dell'interfaccia della funzionalità in esecuzione, il browser avvertirà gli utenti nel caso in cui rilevi anche alcune estensioni stiano assorbendo troppe risorse. Nella stessa interfaccia ci saranno le opzioni per disattivare rapidamente le estensioni rilevate come troppo esose.

L'obiettivo è chiaramente quello di massimizzare le prestazioni del browser, minimizzando i possibili impatti negativi delle estensioni, le cui performance non dipendono dal browser. In altre parole, Microsoft non vuole far passare il messaggio per cui Edge risulta lento quando magari la colpa è di una o due estensioni in esecuzione, sulle quali Microsoft non ha chiaramente possibilità di agire.

La novità che abbiamo appena visto non è ancora disponibile per gli utenti che hanno la versione stabile di Edge. Però è già possibile provarla con Edge Canary 130. Per farlo sarà necessario abilitarla tramite i classici flag, digitando edge://flags/#edge-performance-extension-detection e abilitando la relativa opzione.