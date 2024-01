Edge sfida Chrome e lancia le estensioni su Android!

Microsoft Edge continua sulla sua strada verso la competizione con Chrome, attualmente il browser web più usato (ecco i migliori browser per ogni esigenza, se foste curiosi). Nelle ultime ore il browser di Microsoft ha ricevuto il supporto alle estensioni su Android. Senza troppi proclami, Microsoft sta introducendo il supporto alle estensioni anche per la versione Android del suo Edge. Le estensioni sono diventate popolari con Google Chrome, ma su piattaforma desktop (ecco le migliori estensioni da installare su Chrome). Averle su Android potrebbe essere un valore aggiunto non da poco per Edge.

Come sottolineato dall'utente Leopeva64 su X, la versione 123 pre-release di Microsoft Edge per Android ora supporta le estensioni. La novità non sarà immediatamente disponibile, ma sarà necessario abilitarla tramite il flag dedicato. Vi ricordiamo che Edge è basato su Chromium, e pertanto offre agli utenti la possibilità di abilitare funzioni sperimentale tramite i flag, gli stessi che troviamo su Chrome. Il flag per l'abilitazione è il seguente: #edge-extensions-android Una volta abilitato il flag sarà possibile installare le estensioni sull'app Android di Edge. Al momento non sono disponibili molte estensioni, troviamo infatti solo Dark Reader, uBlock Origin e Global Speed. Microsoft ha comunque reso disponibile una pagina che raccoglie le estensioni disponibili per Edge su Android, anch'essa in versione beta.