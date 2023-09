eero Max 7 ufficiale: lo strumento ideale per sfruttare il Wi-Fi 7

A ridosso dell'annuncio della nuova piattaforma gateway in fibra 10G di Qualcomm, Amazon svela il nuovo eero Max 7, il primo sistema Wi-Fi mesh tri-band costruito per sfruttare al massimo il Wi-Fi 7. È stata però una giornata piena zeppa di novità, quindi vi invitiamo a leggere anche degli altri prodotti / servizi annunciati quest'oggi:

Parlando di dettagli tecnici, eero Max 7 combina la tecnologia di rete proprietaria TrueMesh con l'ultimo standard Wi-Fi 7 per aumentare drasticamente la velocità, evitare le interferenze delle reti vicine e migliorare la latenza del mesh. Supporta le bande radio a 2,4, 5 e 6 GHz fino a 232 m² di copertura, e offre velocità wireless fino a 4,3 Gbps, oltre a velocità cablate fino a 9,4 Gbps. L'azienda assicura che, nelle migliori condizioni, sarà possibile scaricare un film 4K in 10 secondi e un videogioco da 50 GB in meno di un minuto.

Le operazioni di inizializzazione continuano ad essere semplicissime come già visto sui precedenti prodotti dell'azienda: eero Max 7 risulta poi compatibile con questi ultimi e con tutti i principali piani dei provider di servizi Internet, come di consueto. Inoltre, vanta un design termico avanzato completamente nuovo con sistema di ventilazione passiva.

eero Max 7 si pone dunque come lo strumento definitivo per riprodurre contenuti avanzati come i videogiochi in cloud, a realtà aumentata e virtuale, o lo streaming video fino a 8K. Rimane comunque un prodotto anche aziendale, considerando che offre una connettività affidabile alle reti con molti dispositivi connessi, supportandone oltre 200 simultaneamente. Dispone poi del supporto Matter e della capacità di agire come Border Router Thread, oltre che dell'hub Zigbee integrato per la domotica.