L'operatore virtuale Ehiweb Mobile presenta due nuove offerte: EHI! 20 Giga e EHI! 100 Giga

Inoltre, anche su queste due nuove offerte è disponibile la promozione CashBack che, ogni volta che si rinnova l'offerta, consente di ottenere un credito omaggio pari al 10% del costo dell'offerta in questione.

Si tratta di una promozione valida fino al 30 giugno 2024. Questo credito extra può essere utilizzato in vari modi, come invio di SMS extrasoglia oppure per navigare.

Per quanto riguarda la velocità di navigazione, quella massima su rete Vodafone è pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Nel caso in cui si esauriscano i Giga inclusi nell'offerta, l'utente potrà sfruttare le condizioni previste dal piano base della SIM, ovvero Base 30 Ehiweb. In particolare, occorrerà pagare 23 centesimi di euro al minuto per chiamate, 7 centesimi di euro per ogni SMS e 5 centesimi di euro per ogni MB di traffico dati.