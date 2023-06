Pubblicità prima delle chiamate: Elimobile ti regala del credito

Nello specifico, Elimobile permetterebbe ai suoi clienti di accumulare un credito telefonico in regalo ascoltando gli spot pubblicitari mentre sono in attesa in una chiamata in uscita. In pratica, si ascolteranno spot pubblicitari invece dei classici squilli prima della risposta del destinatario.

Nelle ultime ore sono emerse delle interessanti novità su un'altra novità che potrebbe arrivare proprio da Elimobile. Si tratta della possibilità di ricevere un credito telefonico in regalo ascoltando degli spot pubblicitari mentre si è in chiamata.

Per accumulare credito in regalo con questa modalità sarà necessario utilizzare la nuova app Elicall, la quale è in rampa di lancio sul Play Store e su App Store. Con questa app sarà possibile avviare l'ascolto degli spot in chiamata. Gli utenti potranno anche interrompere rapidamente l'ascolto dello spot agitando lo smartphone.

Per quanto riguarda il credito, secondo le indiscrezioni appena trapelate, Elimobile dovrebbe concedere un importo tra 0,01 e 0,10€ per ogni 5 o 6 secondi di ascolto. Gli utenti verranno remunerati se ascolteranno almeno il 60% della durata totale dello spot. Il crdito accumulato potrà essere speso per tutti i prodotti telefonici di Elimobile.

L'app Elicall sarà installabile e utilizzabile da tutti, almeno stando a quanto riferito da Mondomobileweb, anche da chi non è clienti Elimobile. Il credito accumulato sarà ovviamente utilizzabile solo da chi attiva una SIM Elimobile. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sul suo rilascio.