Niente più iPhone per Elon Musk. Né per i suoi dipendenti. Ah, e neanche per i visitatori delle sue aziende

Non vedete l'ora di provare le funzionalità della nuova Apple Intelligence sugli iPhone? Allora non la pensate sicuramente come Elon Musk, che non solo ha espresso il suo disappunto per la novità, ma ha addirittura dichiarato che vieterà i melafonini nelle sue aziende. Anche per i semplici visitatori.

Ma perché questa mossa? Perché lo strumento di intelligenza artificiale generativa si appoggia per alcune sue funzioni, come Writing Tools e Siri, a ChatGPT di OpenAI. E per Musk questa è una violazione inaccettabile della sicurezza.