Elon Musk modifica ancora X: ecco i nuovi abbonamenti Basic e Premium+

Novità in arrivo per i fruitori di X. La piattaforma, infatti, ha annunciato di aver messo a disposizione dei suoi utenti altri due abbonamenti, che si affiancheranno a quello Premium: si tratta dei piani Basic (il più economico) e Premium+. Il primo comporterà una spesa mensile di 3 euro al mese (oppure 32 euro all'anno); il secondo, invece, richiederà un abbonamento mensile di 16 euro (168 euro all'anno). Il piano Premium non subirà variazioni: costerà 8 euro al mese (oppure 84 euro all'anno).

Passando ai dettagli, il piano Basic include alcune funzionalità di quello Premium, tra cui la possibilità di scrivere post più lunghi, di modificare i post, di annullare l'invio e di scaricare video (nonché di pubblicare i filmati più lunghi). Questo piano, però, non garantirà la spunta né tantomeno la verifica dell'identità. Il piano Premium+, invece, presenta diverse novità, a partire dal fatto che l'utente che opterà per questo piano non vedrà le pubblicità nel feed.

Inoltre, potrà mettere in evidenza le risposte lunghe. Dunque, il vantaggio più importante rispetto al piano Premium è quello di eliminare completamente le pubblicità (con Premium le pubblicità sono solo dimezzate).