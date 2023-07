Elon Musk lancia la startup xAI: l'obiettivo è creare un'alternativa a ChatGPT

Come già era noto da tempo, Elon Musk ha lanciato la sua nuova società di intelligenza artificiale denominata "xAI". Secondo Greg Yang, cofondatore di xAI, la startup si concentrerà sulla matematica dell'approfondimento profondo per puntare allo sviluppo della teoria del tutto per le grandi rete neurali: l'obiettivo è portare l'AI al "livello successivo". I membri del team saranno ex collaboratori di DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Twitter, Tesla e OpenAI. Dunque, lo scopo di Musk potrebbe essere quello di competere con importanti realtà che stanno diventando sempre più protagoniste nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Inoltre, uno dei consulenti della società sarà Dan Hendrycks - direttore esecutivo del Center for AI Safety - noto per aver scritto una lettera in cui ha avvertito il mondo sui rischi che si corrono se l'IA dovesse svilupparsi eccessivamente: "Mitigare il rischio di estinzione da parte dell'IA dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare".